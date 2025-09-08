Dura derrota de Milei en las elecciones legislativas bonaerenses

El frente peronista Fuerza Patria, liderado por el gobernador Axel Kicillof, ganó las elecciones legislativas de este domingo en la Provincia de Buenos Aires, superando a La Libertad Avanza, fuerza encabezada a nivel nacional por el presidente Javier Milei.

Con el 99% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria alcanzaba 47,28 %% de los votos, frente al 33,71 % de LLA. La alianza Somos Buenos Aires, impulsada por gobernadores dialoguistas, sumó 5,25 %, mientras que el Frente de Izquierda obtuvo 4,37%.

Los comicios tuvieron impacto nacional, ya que ambas fuerzas los presentaron como un anticipo de las elecciones del 26 de octubre. Pese a que Milei había prometido “pintar de violeta la provincia”, sus candidatos sólo se impusieron en dos de las ocho secciones electorales.

En su discurso posterior, el Presidente reconoció errores en la campaña y aseguró que los corregirá para octubre. Atribuyó la derrota al “aparato peronista” provincial y municipal, aunque advirtió que profundizará sus políticas de gestión a nivel nacional.