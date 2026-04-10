Dueño de negocio insiste en cita tras oferta laboral rechazada por bajo salario

Una joven viralizó en TikTok la inusual reacción del dueño de un negocio tras rechazar una oferta de trabajo debido al bajo salario propuesto. La publicación generó un intenso debate entre los usuarios de la plataforma. “Pov: vas a una entrevista de trabajo y el dueño te vuelve a escribir”, describió en el video.

En la grabación, Ailén mostró los mensajes que recibió poco después de salir de la entrevista. El propietario le preguntó inicialmente si había asistido y, tras su respuesta afirmativa, manifestó su descontento por no haber aceptado el puesto. Ailén le explicó que el pago ofrecido no le parecía adecuado para la cantidad de horas a trabajar, pero el hombre continuó insistiendo.

Luego, el dueño del local le dijo: “Sos muy bonita, con respeto”, a lo que ella contestó con un simple “Gracias”. Sin embargo, él prosiguió con mensajes personales, preguntándole si tenía novio y ofreciéndole salir juntos, incluso llegando a ofrecerle 200 mil pesos como regalo para que aceptara la cita. La joven rechazó la propuesta y finalmente dejó de responder.

Este intercambio generó múltiples comentarios sorprendidos en la red, donde algunos usuarios señalaron la contradicción entre la negativa a aumentar el sueldo y la disposición a ofrecer dinero para una salida personal. Otros expresaron incredulidad ante la insistencia del empleador y defendieron la decisión de Ailén de no ceder ante esta situación.