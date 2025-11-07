Dua Lipa en Argentina: apertura de puertas, cortes, cómo llegar y todo sobre los conciertos en el estadio River Plate este 7 y 8 de noviembre

Dua Lipa se presentará en Argentina este 7 y 8 de noviembre en el estadio River Plate, en lo que será su tercera visita al país.
En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con un show que promete un gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material.
La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por Estados Unidos y Asia, iniciará su etapa latinoamericana en Buenos Aires, con dos conciertos muy esperados por sus fanáticos.
Cómo comprar las últimas entradas para ver a Dua Lipa en River
Aún hay entradas disponibles para el show de Dua Lipa en RIver este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Los tickets pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar.
Los precios oficiales, sector por sector, son los siguientes:
Platea Sivori Alta: $80.000 + SC
Ml Campo General + Platea Sivori Baja: $90.000 + SC
Ml Platea San Martin Alta: $140.000 + SC
Ml Platea Belgrano Alta: $140.000 + SC
Mi Platea Sivori Media: $160.000 + SC
Mi Campo Delantero Izquierdo/Derecho: $180,000 + SC
Platea San Martin Inferior $ 210.000 + SC
Platea San Martin Baja: $ 210.000 + SC
Platea San Martin Media: $210.000 + SC
Platea Belgrano Inferior: $210.000 + SC
Platea Belgrano Baja: $210.000 + SC
Platea Belgrano Media: $210.000 + SC
Dua Lipa se presentará en el Estadio River Plate. Foto: Arturo Holmes/Getty Images for ABA/AFP.
Dua Lipa: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte
Trenes:
Tren Mitre – Estación Nuñez y Estación Belgrano C
Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria
Colectivos:
Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194
Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130
Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130
Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160
Subte: Línea D: Estación Congreso.
El Gobierno de la Ciudad anunció que la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1.30.
Este viernes toca Dua Lipa en River, y podés ir y volver en Subte.
La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m.
Ingreso único por Congreso de Tucumán. Te podés bajar en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio.
Chequeá los accesos habilitados.
Desvíos de colectivos:
Línea 15: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Línea 28: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Ciudad Universitaria
Línea 29: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Línea 107: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Monroe y Cabildo
Línea 130: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo
Dua Lipa en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
Apertura de puertas: 16.00
Artista invitada – Yami Safdie: 20.00
Show de Dua Lipa: 20.00
Accesos
Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles
Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo
Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo
Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe
Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe
Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe
Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe
Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe
Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe
Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles
Objetos prohibidos
Equipos de fotografía y video.
Palos de banderas y selfie sticks.
Armas de fuego o punzantes.
Pirotecnia / explosivos.
Sustancias ilegales.
Drones.
Punteros laser.
Bebidas de cualquier tipo.
Alimentos de cualquier tipo.
Fuegos artificiales.
Paraguas, mates, mochilas grandes.
Animales, a excepción de perros de compañía.
Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.
Coches de bebés.
Esta será la tercera vez que la cantante se presenta en Argentina. Foto: Martín Bonetto.
Setlist completo de Dua Lipa: qué canciones se espera que suenen
La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores días atrás con una playlist publicada en su perfil de Spotify, que adelantaría parte del setlist que interpretará durante los conciertos de su Radical Optimism Tour.
La lista reúne 22 canciones y sería una pista para los fanáticos sobre lo que podrán escuchar en vivo, aunque también promete revisar todos sus grandes éxitos.
Además, todo indica que habrá algunas sorpresas preparadas especialmente para cada show. Los rumores apuntan a que Dua Lipa podría mantener su tradición de incluir un cover interpretado junto a un artista local.
Houdini
Training Season
Dance The Night
Don’t Start Now
Levitating
New Rules
These Walls
Break My Heart
Falling Forever
Physical
Love Again
Illusion
Be the One
Hotter than Hell
We’re Good
Hallucinate
End of an Era
Happy For You
Whatcha Doing
French Exit
Anything for Love
Maria
Dua Lipa en Argentina: sus anteriores visitas al país
Dua Lipa visitó por primera vez la Argentina en 2017, cuando fue telonera de Coldplay en los conciertos del Estadio Único de La Plata. Aquel exitoso debut la llevó a preparar su propio show en el Teatro Vorterix, con entradas agotadas, que marcó el inicio de la “dualipamanía” entre el público local.
Su regreso al país se dio en 2022, con dos presentaciones sold out en el Campo Argentino de Polo. Para entonces, la artista ya se había consolidado como una de las grandes figuras del pop internacional, con dos discos publicados —Dua Lipa y Future Nostalgia— que la ubicaron en lo más alto de los rankings mundiales.