Dua Lipa cantó un tema de Soda Stereo junto a sus hits y deslumbró con un show espectacular en River

Con momentos de llovizna que le dieron un toque épico al primero de sus dos recitales en el estadio de River, Dua Lipa deslumbró en la noche del viernes 7 con la selección de canciones y la espectacular producción de su gira mundial Radical Optimism Tour, que arrancó en noviembre del año pasado en Singapur. Ya llenó salas emblemáticas como el estadio de Wembley, el Royal Albert Hall y el Madison Square Garden.

Dua Lipa en River, donde cantó hace 8 años como telonera de Coldplay. Foto: X

La cantante británica goza de una popularidad enorme en Argentina y sus canciones tuvieron un enorme éxito antes y después de la pandemia, por ejemplo New rules (de su álbum debut de 2015), Don’t start now, Physical, Break my heart y Levitating (del segundo, Future nostalgia) y Houdini, Training season e Illusion (del más reciente).

Dua Lipa en River. Foto de prensa

Todos estos hits sonaron en el Monumental, donde además sumó un guiño a Dance the night, de la banda de sonido de Barbie. Sin embargo no incluyó un referencia a su dúo con Elton John, Cold heart.

Dua Lipa en vivo en su primer River. Foto: X

Dua Lipa sorteó la adversidad del clima y consiguió un nuevo triunfo mayúsculo, superando ampliamente sus grandes shows anteriores en el país: en 2017 como telonera de Coldplay y en un teatro Vórterix propio, y en 2022 en el Campo Argentino de Polo.

La razón de esta superación es doble: al tener una nueva colección de canciones desde su última visita, la lista de temas es una seguidilla de verdaderos clásicos del pop actual, y además la puesta en escena es impactante, por luces, escenografía, coreografías y sonido.

Dua Lipa dio el primero de dos River en esta tercera visita. Foto de prensa

Para empezar, el inicio (o «Primer Acto», como lo denomina) fue a las 21:30 con nada menos que Training season, End of an era, Break my heart y One kiss, que grabó con Calvin Harris. Tenía puesto un body y botas plateadas. Hubo fuegos artificiales y un cuerpo de 12 bailarines impecables.

El tramo siguiente fue con Whatcha doing y Levitating. Luego bajó hasta las vallas y charló con media docena de fans que le declararon su amor y admiración, ofreció sacarse selfies y lució su castellano con simpatía arrrolladora. Y dijo «I’m gonna continue with my show», cosa que hizo de inmediato, retomando la lista de temas.

Después llegó These walls y el momento sorpresa de la noche: tal como sucede en toda la gira, el octavo tema es junto a un artista de la ciudad, con quien hacen un tema juntos, en general del invitado. En este caso, decidió hacer un tema local conocido por todos, sin invitados: De música ligera, de Soda Stereo. Por supuesto, todo el estadio la acompañó con ganas y ella se veía satisfecha.

Dua Lipa con su cuerpo de baile en vivo. Foto de prensa

«Äprendí que la música rock es muy importante acá, así que espero que me acompañen», había dicho antes.

Cerró este segundo acto con María y luego llegó una larga pausa que finalizó con las pantallas de video llenas de las palabras «Buenos Aires» y la voz en off de Dua: «Pasaron tres años, ¿están listos para un entrenamiento conmigo?» y arrancó con el hit Physical junto a los bailarines portando tubos de luz fluorescente.

Siguieron Electricity y Hallucinate, entre pasos de baile, música house, papel picado y rondas con los bailarines en la pasarela.

Un escenario en el medio del campo

El siguiente tramo abrió con un video de caballos salvajes y Falling forever, donde apareció con un vestidos negro con flecos y brillos. Hubo un anacrónico solo de batería en Happy for you, donde cantó entre humo y un fondo de cielo en las pantallas.

Dua Lipa cantò en diversos sectoresde River, desde el escenario hasta las pasarelas y un Stage B en el campo de juego. Foto de prensa

Una intro de violín dio inicio al megahit Love again, donde bajó y bailó entre la gente. «Muchas gracias por su amor -dijo- estoy muy agradecida» y en inglés pidió que prendan las luces de los celulares.

A esa altura, Dua Lipa estaba en un pequeño escenario en el medio del campo, donde emocionó con una gran versión de Anything for love. Levantó el ritmo con el pegadizo ritmo de Be the one, y se retiró.

Los bises abrieron con New rules y un look de body dorado con brillos y piedras. Logró que todo el estadio pegara saltos y bailara como una gran fiesta, enganchando con Dance the night, Don´t start now y el cierre con Houdini.