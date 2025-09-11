Drogó, abusó y sometió a dos chicas: condenaron al hijo de un asesor del ex gobernador Maurice Closs en Misiones

Un hombre que estaba acusado de drogar, abusar sexualmente y someter a la servidumbre a dos adolescentes, evitó el juicio oral y público al admitir su responsabilidad y firmar un juicio abreviado que prevé una condena de nueve años de prisión, pena que será cumplida en una clínica de salud mental. Se trata de Fernando Ariel Skuarek (41), hijo de un contador público que se desempeñó como asesor de Maurice Closs, quien fue gobernador de Misiones en dos períodos consecutivos.

El juicio contra Skuarek debía comenzar este miércoles en el Tribunal Oral Federal de Posadas, pero poco antes del inicio el imputado y su defensa se sentaron a negociar con los fiscales Vivian Barbosa y Pablo Di Loreto la posibilidad de realizar un juicio abreviado. El hombre está procesado desde 2017 y tuvo un breve pasó por la cárcel, ya que en un primer momento fue beneficiado con la prisión domiciliaria y luego terminó alojado en una clínica psiquiátrica.

Si bien los médicos de la Justicia Federal establecieron que Skuarek no padece ninguna enfermedad o trastorno que le impida cumplir la detención en una cárcel común, logró que lo fiscales accedan a que la pena la cumpla en la cómoda habitación de una clínica.

Para poder sellar el acuerdo y evitar la oposición de los querellantes, Skuarek ofreció una reparación económica para las víctimas y además, deberá evitar entrar en contacto con ellas por el resto de su vida.

El caso por el que lo condenaron

La investigación se inició a fines de 2017 cuando los padres de una adolescente de 17 años denunciaron que su hija era drogada y sometida sexualmente por un hombre en un departamento céntrico de Posadas. Luego se sumaron otros casos, muchos de los cuales prescribieron por el paso del tiempo.

Skuarek se manejaba con una identidad falsa y también le ocultaba a sus víctimas su verdadera edad. Los peritos que intervinieron en la causa dijeron que el joven utilizaba un modus operandi similar a las empleadas por las sectas. Buscaba quebrar moral y emocionalmente a las adolescentes haciéndoles creer que eran parte de una “familia” para luego someterlas a la servidumbre.

La Justicia Federal pudo establecer que Skuarek suministraba alcohol, cocaína, ketamina, éxtasis y otras drogas a las menores en su departamento, donde también las encerraba y obligaba a prácticas sexuales, incluso con otros hombres.

Skuarek fue procesado recién en 2021 por los delitos de “suministro de estupefacientes, agravado por minoridad de las víctimas; abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud física y mental y la minoridad de las víctimas, mediando una situación de violencia contra la mujer asimilable a la reducción a la servidumbre sexual”.

A partir de entonces inició una batalla judicial que llegó incluso hasta la Cámara de Casación Penal, que el año pasado le puso punto final a los planteos defensivos y eso habilitó al Tribunal a fijar fecha para el juicio.

Las audiencias iban a comenzar el miércoles. El Tribunal ya había enviado las citaciones a 47 testigos y fijado una decena de audiencias para escucharlos. Acorralado por las pruebas y una expectativa de pena muy elevada, Skuarek optó por negociar con la Fiscalía y así evitar cumplir la condena en una unidad penal.