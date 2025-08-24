Drama de una alpinista rusa en la montaña: lleva 11 días varada, un andinista murió al intentar rescatarla y suspenden la búsqueda

Natalia Nagovitsyna acaba de cumplir 48 años. Se rompió una pierna cuando intentaba subir a la montaña más alta de Kirguistán. Once días después del accidente, las autoridades suspendieron el rescate. Temperaturas de 30 grados bajo cero, un andinista italiano muerto y el trágico antecedente del marido hacen que el operativo para encontrar a la montañista rusa sea el «rescate imposible».

Este sábado, los trabajos quedaron suspendidos de forma indefinida por las condiciones meteorológicas.

Nagovitsyna se rompió una pierna el 12 de agosto durante su ascenso al Pico Victoria (7.439 metros), una de las cumbres más peligrosas de Asia Central. Estaba a unos 7.000 metros de altitud.

Un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, murió el 15 de agosto al intentar salvarla. Socorristas italianos fueron al lugar en helicóptero para tratar de recuperar su cuerpo, informó la cancillería italiana.

El operativo de rescate de Nagovitsyna, quien cumplió 48 años el 20 de agosto según medios rusos, tuvo varios intentos fallidos.

Natalia Nogovitsina, la alpinista rusa que lleva 11 días varadas en una montaña. Ya la dan por muerta.

Un helicóptero de rescate se accidentó en las montañas, mientras que un grupo de alpinistas tuvo que interrumpir su ascenso por sufrir su líder un grave malestar, señalaron las autoridades.

«Las condiciones meteorológicas se han deteriorado bruscamente hoy, por lo que se han suspendido todas las operaciones de rescate», declaró el sábado el portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia kirguís, Adil Chargynov, a la agencia de noticias rusa Ria Novosti.

Las temperaturas rondan actualmente los -30 °C por la noche en la cima, acompañadas de ráfagas de viento y tormentas de nieve, según una fuente de esta misma cartera, citada por la agencia estatal rusa TASS.

Según Chargynov, «todos los alpinistas, todos los expertos coinciden en que lamentablemente ya no sigue con vida».

«Sabemos dónde se encuentra, pero es imposible acceder», dijo, por su parte, Dmitri Grekov, responsable del campo base del Pico Victoria, a la agencia TASS.

Luca Sinigaglia, el alpinista italiano que murió al intentar ayudar a una andinista rusa.

A su juicio, «nunca nadie fue evacuado» a dicha altitud en esta montaña. «Es imposible hacerlo manualmente, solo en helicóptero, pero en Kirguistán no hay helicópteros capaces de hacerlo», lamentó.

El marido de Nagovitsyna, también apasionado del alpinismo, falleció de un derrame cerebral en 2021 durante la ascensión al Khan Tengri (7.010 metros), el pico más alto de Kazajistán, también en Asia Central, según precisaron medios rusos.

Con información de agencias