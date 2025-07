Dos sismos de variada magnitud sacudieron a Tucumán

Los temblores se registraron a una profundidad de diez kilómetros y despertaron a muchos vecinos de la capital provincial.

Un movimiento sísmico se sintió en Tucumán en la madrugada de este jueves, generando sorpresa entre los vecinos que reportaron el temblor en redes sociales. El sismo se percibió en gran parte de la provincia, incluyendo la capital San Miguel de Tucumán, donde varios usuarios comentaron que el movimiento fue breve pero claramente perceptible en distintas zonas.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo fue de magnitud 3,7 y el epicentro se ubicó 16 kilómetros al suroeste de la capital tucumana, a una profundidad de 10 kilómetros. El fenómeno también fue detectado a 9 kilómetros al norte de Bella Vista y a 137 al noroeste de Santiago del Estero.

Horas después se sintió otro sismo a las 5 de la mañana. Una vecina de un edificio ubicado sobre calle Catamarca al 700 despertó y alertó del temblor en otros departamentos. En Yerba Buena, vecinos que comparten un chat usaron calificativos como “tremendo” y “terrible” para describir el movimiento que los había sorprendido.

No se reportaron daños materiales ni personas heridas. A pesar de su moderada magnitud y su corta duración, el temblor se sintió con nitidez en distintos puntos del área metropolitana. En X, Tucumán se convirtió rápidamente en tendencia por los comentarios ocurrentes de los usuarios de esa red social.

Qué hacer en caso de un terremoto

En caso de sismo, es crucial mantener la calma, identificar zonas de seguridad y protegerse. Si estás en un edificio, ubícate debajo de un elemento resistente como un escritorio o junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Si estás afuera, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Después del sismo, revisa si hay heridos, corta el gas y la electricidad si es necesario, y sigue las indicaciones de las autoridades. Durante un sismo:

Mantén la calma: El pánico puede llevar a tomar malas decisiones. Trata de mantener la serenidad y evaluar la situación.

Ubícate en un lugar seguro:

En interiores: Busca un lugar protegido como debajo de una mesa resistente, en un rincón de una pared o junto a un mueble fuerte. Aléjate de ventanas, espejos, lámparas y objetos que puedan caer.

En exteriores: Aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y árboles.

Si estás conduciendo: Reduce la velocidad, detén el vehículo en un lugar seguro y espera a que termine el temblor.

No uses ascensores: Utiliza las escaleras para evacuar si es necesario.

Si estás en la calle: No corras ni grites. Busca un espacio abierto y espera a que el sismo termine.

Corta el gas y la electricidad si es posible: Esto ayuda a prevenir incendios y explosiones.

Si estás atrapado: Intenta mantener la calma, busca un espacio donde protegerte y avisa a los servicios de emergencia si es posible.