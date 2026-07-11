Dos primos detenidos, un par de tiros en la cabeza y un cuerpo enterrado en el campo: qué se sabe sobre el crimen de Gastón Montenegro en Santa Fe

Gastón Montenegro, de 25 años, estuvo desaparecido durante casi dos semanas. La última vez que fue visto con vida fue la mañana del 27 de junio, cuando se dirigía a su casa en Capitán Bermúdez, alrededor de las 9:00. Su cuerpo fue hallado enterrado en un campo el sábado pasado. Dos jóvenes primos fueron detenidos e imputados en el marco de la investigación.

Juan Manuel V., de 23 años, y Matías V., de 22, quedaron detenidos tras una serie de allanamientos. Juan Manuel está imputado con prisión preventiva por dos años, mientras que Matías enfrenta una prisión preventiva de seis meses.

El principal sospechoso es Juan Manuel V., detenido la semana pasada. Según las pesquisas, él fue uno de los que interceptó a Montenegro cerca de las 9:45 del 27 de junio. Gastón estaba acompañado por otro hombre, sobre quien la familia también expresó sospechas.

“Al no regresar a casa, se realizó la denuncia por averiguación de paradero. Después de casi 12 horas, un testigo se quebró y declaró que lo habían llevado caminando. Yo no conocía a ese amigo”, relató Carina, madre de Gastón. Añadió que, gracias a las cámaras de seguridad, confirmaron que su hijo fue subido a un Volkswagen Gol Trend en la intersección de Güemes y Paraguay. “Se lo llevan armado, lo secuestran”, afirmó.

Aunque una de las hipótesis señala un ajuste de cuentas por una deuda vinculada al narcomenudeo, Carina lo negó rotundamente: “Mi hijo ya fue investigado. Gastón no vendía. Sí pudo haber tenido un tema de consumo, pero no era problemático. No debía ni vendía”, dijo en diálogo con el medio eltres.

Tras el hallazgo del cuerpo, el director de Investigación Criminal de Santa Fe manifestó que “todo parece indicar que hay un conflicto relacionado con la venta de estupefacientes”. Sin embargo, la madre sostiene la versión de un ataque por error: “No sabemos por qué se lo llevaron. Nos deja la duda. Se equivocaron, se llevaron a otro chico. Gastón no conocía a esa persona”, apuntó, refiriéndose al acompañante que estaba con él al momento de la interceptación.

Una vez confirmado que ingresaron en el auto con su hijo, la investigación pasó de averiguación de paradero a secuestro. Sin embargo, debieron transcurrir diez días hasta encontrar el cuerpo. “Lo buscamos durante dos semanas hasta llegar a este desenlace”, agregó la mujer.

Montenegro estaba desempleado y realizaba trabajos ocasionales como árbitro de fútbol. Ese sábado planeaba regresar temprano porque debía dirigir un partido. Al no regresar, su madre sospechó que podría estar en la casa de algún amigo de “la chica con la que salía”. “Recorrimos varios lugares, sin saber que lo había interceptado un auto”, dijo Carina.

Según la reconstrucción policial, los dos ocupantes del vehículo —entre ellos Juan Manuel V., quien ya está detenido, y otro conductor que continúa prófugo— bajaron del auto y amenazaron con un arma de fuego a Montenegro y su acompañante. A Gastón lo subieron al vehículo y escaparon rumbo al sur.

En circunstancias que la investigación aún busca determinar, Gastón fue ejecutado con dos disparos en la cabeza. Las pesquisas apuntan a una banda dedicada al narcomenudeo que dejó cabos sueltos. Además de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se investigan mensajes de WhatsApp con acusaciones cruzadas y pedidos para ocultar pruebas, informó el sitio local SL24.

El viernes pasado, Juan Manuel V. fue imputado por “privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor”, “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario” y “amenaza calificada por uso de arma de fuego en calidad de coautor”.

El cuerpo de Montenegro fue encontrado enterrado en un campo rural ubicado a pocos metros de la Ruta 10, entre las localidades de Andino y Serodino, durante un rastrillaje el sábado 4 de julio.

Por su parte, el principal sospechoso negó haber usado armas y ocultó el Gol Trend en un predio perteneciente a la familia de su primo, Matías V., quien fue detenido por encubrimiento agravado.