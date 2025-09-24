Dos personas demoradas por la desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron manchas en una casa donde se activaron por última vez los celulares

La Policía de la Provincia de Buenos Aires demoró este martes a dos personas en Florencio Varela en el marco de la causa que investiga la desaparición de las tres jóvenes en La Matanza.

Las personas fueron demoradas en una vivienda de la localidad de Florencio Varela, a donde la policía llegó siguiendo los movimientos de la camioneta blanca a la que subieron las mujeres la última vez que se las vio y que quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Así fue el momento en que las tres chicas desaparecidas en La Matanza se suben a la camioneta blanca

En la vivienda se encontraron a simple vista unas manchas por lo que se convocó a la policía científica de la Bonaerense para determinar qué son.

Fuentes involucradas en la investigación dijeron a Clarín que los demorados son un hombre y una mujer. Además, confirmaron a este medio que se investiga si la camioneta blanca tenía la patente adulterada.

La localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las jóvenes antes de que se apagaran el sábado.

Las tres chicas fueron identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Fueron vistas por última vez en las cercanías de una estación de servicio ubicada en la Rotonda de La Tablada, Monseñor Bufano y Crovara.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir en base a las cámaras de seguridad, las chicas estaban en la estación de servicio esperando un auto de aplicación. Pero el conductor lo canceló, por lo que se fueron de la estación caminando a un par de cuadras, donde las pasa a buscar una camioneta blanca. Una de las chicas, Lara, se sube en el asiento de adelante mientras que las otras dos se suben atrás.

Según declararon ante la Justicia los propios familiares, Brenda había quedado en encontrarse con su prima Morena. A esa reunión se sumó Lara, que es amiga de ambas.

Desde el entorno cercano de las chicas mencionaron a medios locales que las dos chicas más grandes eran trabajadoras sexuales, y que habían acordado encontrarse con un cliente que abonaría unos 300 dólares el viernes.

Pero desde ese viernes no volvieron a responder mensajes y los celulares de las tres aparecen apagados. Brenda, además, es mamá de un bebé de un año.