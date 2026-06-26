Dos niños rescatados tras denuncia de niña que cayó desde un primer piso en Santa Cruz

Una niña de siete años se arrojó desde un primer piso para salvar a su hermanito, revelando así una situación de horror que vivían en su domicilio en Santa Cruz. Su desesperada acción permitió descubrir un presunto caso de encierro, maltrato, hambre y abandono, que llevó a la detención de la madre y de la pareja de esta.

Durante meses, nadie imaginó que en esa casa del barrio 400 Viviendas de Pico Truncado, Santa Cruz, dos niños vivían atrapados en una pesadilla de golpes, amenazas y maltratos. La niña logró llegar a los vecinos y pedir ayuda, motivada por el hambre que sufrían ambos menores.

La denuncia activó de inmediato la intervención de organismos de protección de la infancia, quienes rescataron a los niños y dieron inicio a una causa que se maneja con máxima reserva. Fuentes judiciales calificaron el nivel de violencia al que habrían sido sometidos como “sin precedentes recientes” en la región, describiendo el caso como uno de los más graves y dolorosos en materia de vulneración de derechos de la infancia en Santa Cruz.

Al arribar la Policía, se encontró a los menores en un estado alarmante. La investigación determinó que habrían sido sometidos durante un prolongado período a castigos físicos y psicológicos dentro del hogar, conviviendo con la madre y su pareja. Se reconstruyó un escenario de aislamiento, encierro, violencia y privación severa de alimentos.

Las pruebas reunidas llevaron a la Justicia a ordenar la detención de la madre y su pareja, quienes fueron imputados por delitos que incluyen reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y el deber de cuidado.

Paralelamente, los investigadores analizan videos de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y otros elementos del expediente, que podrían ser clave para esclarecer la dinámica cotidiana de los hechos. Mientras tanto, los dos hermanos permanecen bajo resguardo del sistema de protección de la niñez.