Dos muertos al estrellarse una avioneta en una pista de aterrizaje en República Dominicana

El piloto y el copiloto de una avioneta murieron este domingo al estrellarse contra la pista de aterrizaje en la República Dominicana durante una maniobra de retorno, informó la autoridad aeroportuaria local.

El incidente ocurrió en la pista del Aeropuerto Internacional de La Romana, situado al este del país, según reportó la agencia AFP. Un video difundido en redes sociales muestra una gran columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisterna trabajaban para controlar las llamas.

Héctor Porcella, director de la Junta de Aviación Civil, señaló a la misma agencia que los detalles del accidente aún se encuentran bajo investigación.

Medios locales señalaron que la aeronave involucrada era un Gulfstream G200, un jet privado con capacidad para entre ocho y 18 pasajeros. Las autoridades no han revelado los nombres de las dos personas fallecidas.

El accidente tuvo lugar en un aeropuerto comercial privado que sirve a la ciudad turística de La Romana. Según un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), reproducido por Listín Diario, la aeronave, de matrícula estadounidense y registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, transportaba únicamente a sus dos tripulantes —piloto y copiloto— sin pasajeros a bordo.

De acuerdo con reportes preliminares, la aeronave declaró emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al intentar retornar al aeropuerto. El jet había llegado procedente de Puerto Rico y, tras reabastecer combustible, despegó con destino a Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos.

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) se encuentra a cargo de la investigación del siniestro.

Por otra parte, el diputado Eugenio Cedeño informó que en el lugar del accidente estaban presentes bomberos, así como personal de la Dirección General de Migración, Aduanas y empleados del aeropuerto, quienes trabajaban para controlar la situación.