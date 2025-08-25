Dos motociclistas profesionales se pelearon a puñetazos en plena pista de carreras

El mundo del deporte de motocicletas vivió una inesperada escena en la que dos competidores lucharon ferozmente en la pista de la carrera.

El caso fue sumamente particular al ser los dos hombres profesionales en el speedway, con una larga relación de amistad.

Pero ambos perdieron la razón frente al público, el cual quedó atónico al presenciar tal situación. Aun así, el final de esta pelea tuvo un desenlace que alivió a los fanáticos del campeonato. Gracias a que fueron separados rápidamente y la situación no pasó a mayores.

La inesperada pelea entre dos amigos motociclistas

El conflicto tuvo lugar en el Campeonato Cab Direct, entre dos pilotos con experiencia en el speedway, una popular especialidad motociclista en el Reino Unido y Australia.

Ellos fueron el australiano Jake Allen y el británico Charles Wright. Los pilotos, con una larga amistad, compitieron durante la sexta vuelta entre los clubes Redcar y Scunthorpe, en el circuito de Teesside en Middlesbrough, Inglaterra.

Tuvieron que ser separados inmediatamente. Foto: Captura

A pesar de que se conocen y que ambos tienen experiencia, el choque dejó impactantes escenas. En principio este deporte requiere una gran habilidad y conocer lo máximo posible sobre el uso y control del vehículo. Pero ello no impidió un inesperado golpe.

La embestida por la que empezó la pelea

Finalizada la carrera, Wright impactó su moto contra Allen, luego de que este llegara a la meta consagrándose campeón.

El británico, de 36 años, se excusó diciendo que «pensaba que quedaba otra vuelta». Pero la tensión ya había crecido entre ambos, y se terminó por desatar cuando Wright no recibió una disculpa inmediata.

Esto incrementó su molestia, al punto que declaró a The Sun: «Somos buenos amigos, pero no hay excusa para que me derriben después de una carrera. No creo que nadie pueda culparme por eso».

Amigos desde la primera temporada de Allen en el Reino Unido, la furia hizo que terminaran ambos en el piso de tierra, lo que obligó a la intervención de varios organizadores para separarlos. Gracias a eso la intensidad de la violencia no llegó más allá.

Allen se enfureció luego de ser embestido por Wright. Foto: Captura

Uno de los que intervino rápidamente fue David Howe, jefe de equipo del club Scunthorpe. El mismo declaró: «Charles no se dio cuenta de que la carrera había finalizado. Jake iba bastante abierto y Charles compite siempre al máximo. Golpeó a Jake y este cayó con fuerza, chocando contra la valla”.

Lo más duro para Allen fue que volvía de una lesión en el escafoides. Y el choque de su compañero no solo tuvo consecuencias físicas, sino que también materiales.

Tuvo daños por un valor de 1500 libras y su casco quedó dañado. “La gente no entiende los costos que eso conlleva”, llegó a decir.

Por la otra parte, Charles Wright también tuvo un accidente en 2023 que requirió una cirugía. Desde entonces mantuvo un bajo perfil, hasta este momento.

Una reconciliación rápida y las posibles sanciones

El evento de carrera recuperó algo de su tranquilidad cuando ambos pilotos salieron abrazados de la pista. Al llegar a boxes ya estaban sumamente calmados.

Se reconciliaron antes de salir de la pista. Foto: Captura

Sin embargo, probablemente reciban alguna medida disciplinaria. El propio entrenador de Howe llegó asumir que el lunes le podrían una sanción a ambos.

Las particularidades del speedway, el deporte que protagonizó el escándalo

Esta especialidad deportiva del motociclismo es muy popular en Reino Unido y Australia. El speedway es un deporte que se corre en óvalos de tierra, en sentido antihorario, generalmente sobre una superficie de tierra.

El speedway tiene sus particularidades, como el control de los saltos y los derrapes de las motocicletas, las cuales cuentan con una potencia de salida superior a las moto estándar. De hecho, aceleran más rápido que un Fórmula 1, y pueden alcanzar velocidades superiores a 112 km/h.

Además, no tienen frenos, cambios ni amortiguadores traseros, contando solamente con una cuerda de emergencia para detener el vehículo.