Dos menores de 9 y 10 años fueron acusados de golpear y violar a niña de 5: «Mi hija no se parecía a ella misma»:

La justicia de Cleveland, Ohio, enfrenta un caso de extrema gravedad tras la acusación formal contra dos menores de 9 y 10 años, por su presunta participación en un intento de asesinato y violación contra una niña de cinco años.

El hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre, mientras A’Marie se encontraba al cuidado de un familiar. En un lapso de tiempo, la niña desapareció de la residencia y, tras una intensa búsqueda, fue encontrada horas después por las autoridades en un campo cercano.

La madre de la víctima, Antavia Kennibrew, que se encontraba ausente por un procedimiento médico, fue notificada de la desaparición y acudió desesperada al lugar. cuando llegó encontró a su hija en una ambulancia en un estado desgarrador.

Hallazgo traumático: la pequeña víctima en estado crítico

“Inconsciente, ensangrentada, con el pelo sacado de su cuero cabelludo, su cuerpo cubierto de magulladuras, sus uñas llenaron de tierra, sus ojos llenos de sangre, su cuello mostraba signos de estrangulamiento, su boca y los labios ensangrentando, su área privada llena de escombros y suciedad y un gran bulto en su cabeza”, narró Kennibrew en una carta publicada en Facebook.

En la publicación, la madre también reveló detalles del ataque. Según su relato, un grupo de niños, que se acercaron amistosamente, la tomaron de la mano y la llevaron a un campo alejado de la casa.

En ese lugar, la niña fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente, le arrancaron el cabello trenzado, fue agredida sexualmente, y la estrangularon con su propia camisa antes de dejarla abandonada a su suerte.

«Mi hija no se parecía a ella misma. Estaba traumatizada», lamentó la mujer al recordar ese primer momento en que la ve.

La niña fue encontrada en una situación de extrema violencia. Foto: Facebook Antavia Kennibrew

Tras el ataque, A’Marie permaneció internada cerca de una semana y, aunque logró despertar, su madre contó que la niña sigue traumatizada, le cuesta dormir y requiere terapia. «Una noche despertó gritando y dijo ‘me mataron’ «, relató llorando a un medio estadounidense.

Ante la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta, la madre decidió hacer pública la historia el 6 de octubre en Facebook, la cual fue rápidamente replicada en Instagram y TikTok.

Esta difusión masiva recibió apoyo de miles de usuarios que expresaron mensajes de solidaridad y ofrecieron a la familia diversos consejos legales. «Justicia por Marie», es el aliento que se repite entre los comentarios.

Cómo sigue la causa

La Fiscalía del Condado de Cuyahoga imputó a un niño de 9 años y a una niña de 10 años. Ambos enfrentan cargos graves como violación, secuestro agravado, intento de asesinato y estrangulamiento, aunque fueron acusados como menores de edad.

Debido a la sensibilidad y gravedad del caso, tanto la fiscalía como la policía de Cleveland mantienen la cautela y evitan proporcionar más detalles sobre la investigación.

A’Marie tenía arrancado una parte de su cabello. Foto: Facebook Antavia Kennibrew

«Mi objetivo final es la justicia, y rezo para que esto asegure que los responsables rindan cuentas. Es inaceptable que la vida de mi hija haya cambiado para siempre, y sería injusto que los responsables quedarán impunes», sostuvo la madre.