Dos matrimonios compraron un quiosco con sus ahorros para darle trabajo jóvenes que viven en la calle: “Hay que dar empleo a las personas que tenemos al lado”

Mientras en varias ciudades europeas desaparecen negocios tradicionales, un pequeño quiosco del barrio madrileño de Arganzuela encontró una manera diferente de subsistir. Cuatro amigos invirtieron sus ahorros para comprar este local, que no solo vende diarios, revistas y café, sino que también funciona como una herramienta de integración social para personas en situaciones extremas.

Este proyecto, llamado Somos Talita, fue creado por dos matrimonios amigos que decidieron destinar sus ahorros a un comercio con impacto comunitario. La iniciativa surgió tras múltiples conversaciones sobre las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a un empleo estable.

Lejos de apostar por un modelo comercial convencional, los impulsores priorizan a quienes suelen quedar excluidos del mercado laboral, como personas en situación de calle, migrantes o víctimas de violencia.

La iniciativa rápidamente atrajo la atención del barrio al combinar trabajo cotidiano con cercanía humana.

La primera persona contratada fue Abdul, un joven marroquí que enfrentó grandes dificultades desde su llegada a España, llegando incluso a dormir varias noches en la calle. Los fundadores del proyecto lo conocieron a través de la organización Mundo Justo y comprendieron que el empleo podía ser una oportunidad concreta para reorganizar su vida.

Con el tiempo, Abdul logró establecer una rutina estable y cierta tranquilidad que antes no tenía. Actualmente, combina sus jornadas laborales en el quiosco con entrenamiento de boxeo y clases para obtener su licencia de conducir. Según los impulsores del proyecto, el cambio más significativo no ha sido económico, sino emocional y social.

Con el paso de los meses, el quiosco se ha convertido también en un punto de encuentro habitual para vecinos de Arganzuela. Los responsables sostienen que el espacio contribuye a recuperar vínculos humanos en ciudades cada vez más impersonales y aceleradas. “Las personas mayores se sienten queridas”, explican al describir el clima cotidiano que se genera alrededor del local y la relación con los transeúntes.

Jesús García Melgares, uno de los creadores, destacó que el proyecto no nació desde una lógica tradicional de voluntariado o asistencia puntual, sino con la intención de construir vínculos reales y generar oportunidades concretas para que quienes atraviesan dificultades recuperen autonomía e integración social.

“No hacemos voluntariado”, aclaró, explicando que la relación con Abdul se basa en el acompañamiento y la fraternidad cotidiana, no en una relación de superioridad.

Actualmente, los responsables de Somos Talita buscan expandir la propuesta incorporando la venta de café para llevar y libros usados, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, aún enfrentan limitaciones legales vinculadas a las licencias municipales para administrar más de un quiosco en Madrid.

A pesar de estos obstáculos, aseguran que la experiencia ratifica una enseñanza clave: incluso un espacio pequeño puede transformar la vida de alguien cuando se le brinda una oportunidad concreta y sostenida en el tiempo.