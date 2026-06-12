Dos lesionados tras un choque entre una camioneta y un camión en la Ruta Nacional 14 en Fracrán

Dos personas resultaron lesionadas tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14 durante la mañana de este viernes en la localidad de Fracrán, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta y un camión. El conductor del transporte de carga resultó ileso.

Ocurrió alrededor de las 08:00 hs, a la altura del kilómetro 1012, en jurisdicción de la localidad de Fracrán. En el lugar, por causas que son materia de investigación, se produjo la colisión entre una camioneta Toyota Hilux y un camión Iveco conducido por un hombre identificado como Gustavo Miguel G. (22), quien resultó ileso.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la camioneta resultaron con lesiones, siendo asistidos en el lugar y trasladados para su evaluación médica, quedando a la espera de mayores precisiones sobre su estado de salud e identidad.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las tareas de rigor, ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.