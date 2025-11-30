Dos jóvenes mueren en trágico choque frontal de motos en Puerto Tirol

30 de noviembre de 2025 Lectores: 13

Dos motociclistas fallecieron en un violento choque frontal ocurrido este sábado al amanecer en un camino de tierra paralelo a la ex Ruta 16, a la altura del Puente Zelinzki. Raúl Antonio Orellana (20) murió en el acto, mientras que otro joven de aproximadamente 30 años sucumbió horas después en el Hospital Perrando.

Detalles del fatal siniestro

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana cuando dos motocicletas que circulaban en sentido contrario colisionaron frontalmente. El padre de Orellana llegó al lugar y confirmó la identidad de su hijo, quien perdió la vida instantáneamente.

Intento fallido de rescate

El segundo conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando con:

• Traumatismo de cráneo severo

• Fracturas faciales múltiples

• Múltiples heridas graves

Pese a recibir asistencia respiratoria mecánica y los esfuerzos del equipo médico, falleció horas más tarde.

Operativo interdisciplinario

En el lugar trabajaron coordinadamente:

• Gabinete Científico del Poder Judicial

• Móvil Tanatológico de Bomberos

• Personal policial de Puerto Tirol

El fiscal en turno ordenó el traslado del cuerpo de Orellana al IMCIF y la continuación de la investigación.