DOS HERMANAS: Lo detectaron por maniobras peligrosas y la moto resultó robada en Brasil

Durante un operativo preventivo realizado esta mañana, cerca de las 10:40 horas, en la zona de la cancha de carreras de Dos Hermanas, efectivos policiales recuperaron una motocicleta que había sido robada en Brasil. El procedimiento se concretó cuando los uniformados detectaron a un hombre que realizaba maniobras peligrosas, quien abandonó el rodado en el lugar, quedando el vehículo secuestrado y a disposición de la Justicia.

El hecho tuvo lugar en jurisdicción de la Unidad Regional XII, en el marco de operativos preventivos llevados adelante por la Comisaría de Dos Hermanas. En esas circunstancias, los efectivos identificaron una motocicleta marca Honda Biz 125 que circulaba realizando maniobras imprudentes en la vía pública.

Ante esta situación, el conductor dejó el rodado a la vera de la calle, por lo que los uniformados procedieron al secuestro preventivo del vehículo y a la verificación de sus datos identificatorios, iniciando las averiguaciones correspondientes.

Mediante consulta con la Policía Militar de Brasil, se estableció que la motocicleta registraba un pedido de secuestro por hurto, denunciado en la ciudad de Belmonte, estado de Santa Catarina.

Finalmente, el rodado fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que el implicado ya fue identificado y es intensamente buscado por la Policía.