Dos Hermanas: Energía de Misiones arranca con la construcción de una nueva subestación transformadora

Energía de Misiones inicia la construcción de una nueva estación transformadora de 33/13,2Kv en la localidad de Dos Hermanas, una obra que permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona y acompañar el crecimiento de la demanda energética del joven Municipio.

La obra beneficiará directamente a los vecinos de la localidad y de las colonias y parajes Laguna Azul, San Miguel, Pinares, Cerro Tigre, Piedras Blancas, Itatí, Tres Vecinos, Palmital, Piray Miní y Nueva Soledad, entre otros. Una vez finalizada, la nueva subestación permitirá aumentar la capacidad de abastecimiento de energía y tensión.

El gerente de Proyectos Especiales y Planificación de la empresa, ingeniero Walter Kräupl, explicó que actualmente, el abastecimiento eléctrico de Dos Hermanas y su área de influencia —con una demanda de entre 2,5 y 3 MVA— se realiza desde Bernardo de Irigoyen a través de 13 kilómetros de una línea de 13,2 kV.

Detalló que la obra aprovechará una línea de 33 kV que recorre la Ruta Provincial 17 entre Pozo Azul y Bernardo de Irigoyen donde se montará una derivación de 200 metros para alimentar la nueva subestación que estará preparada para el crecimiento futuro de la demanda, con la posibilidad de instalar dos transformadores de 8,5 MVA cada uno.

Avances de la obra

En cuanto al progreso de los trabajos, se realizaron tareas de nivelación del terreno y la construcción de la malla de puesta a tierra.

Las próximas etapas incluyen la ejecución de la obra civil, que contempla la colocación de estructuras que servirán de soporte para las barras de media tensión; la construcción de las bases para los transformadores y la instalación del cerco perimetral de seguridad.

El proyecto prevé el montaje de líneas compactas protegidas de 13,2 y 33 kV de aproximadamente 200 metros, montadas sobre postes de hormigón armado.