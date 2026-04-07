Dos guacamayos rojos, rescatados comienzan una nueva etapa en su camino de regreso a la vida silvestre

Dos guacamayos rojos, rescatados en Posadas en julio de 2024, comienzan hoy una nueva etapa en su camino de regreso a la vida silvestre.

Tras haber permanecido en cautiverio durante años, ambos ejemplares habían sido trasladados al Centro de Rehabilitación del Parque Ecológico El Puma, donde atravesaron un proceso integral de recuperación: controles sanitarios, estudios clínicos y una readaptación progresiva a su alimentación natural.

Durante meses, el trabajo de los equipos técnicos permitió mejorar su estado físico y, fundamentalmente, recuperar comportamientos propios de la especie.

Ahora, luego de ese proceso, fueron derivados a la reserva de la Fundación Aves Argentinas en Puente Verde, en Andresito, para integrarse a un proyecto de reintroducción.

El guacamayo rojo es una especie que estuvo extinta en la Argentina durante décadas, y su regreso es posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, especialistas y organizaciones de conservación.