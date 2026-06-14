Dos detenidos por el crimen del policía Rodolfo Manfredi en Rosario: tenían tres armas, más de 150 balas y ropa con aparentes manchas de sangre

Dos hombres fueron detenidos en el marco de los allanamientos realizados por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi, ocurrido en Rosario. En los operativos también se secuestraron tres armas, más de 150 municiones, drogas y prendas con aparentes manchas de sangre.

Rodolfo Arnaldo Manfredi, de 30 años y oriundo de Villa Lugano, se encontraba en Rosario como parte del Plan Bandera. El jueves por la noche, entre las 22:30 y las 23:00, junto a un compañero patrullaba la zona de Villa Banana cuando intentaron identificar a un grupo de sospechosos. Los sujetos respondieron con disparos, lo que provocó la muerte inmediata de Manfredi. Su colega, identificado como E.G.V., sufrió dos heridas en la zona abdominal y permanece internado con pronóstico reservado.

Las autoridades aclararon que ambos policías llevaban uniforme, aunque cubierto por un camperón, motivo por el cual no portaban chaleco antibalas. De esta forma, desmintieron la versión inicial que indicaba que no usaban indumentaria policial porque operaban de manera encubierta.

Tras el ataque, dos sospechosos fueron detenidos minutos después: L.M.M., de 42 años, ingresó al hospital con una herida en el tórax y quedó internado bajo custodia policial; este sábado fue imputado. La persona que lo trasladó al centro de salud también fue aprehendida, aunque luego fue liberada, según informó el diario La Capital.

En una serie de 35 allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a otros dos hombres presuntamente vinculados con el homicidio. El operativo, que contó con la participación de brigadas de distintas ciudades, se concentró en un sector delimitado por las calles Gutenberg, Gálvez, Virasoro y el Bulevar 27 de Febrero, en Villa Banana y sus alrededores.

Durante las diligencias, se incautó un arsenal compuesto por una pistola calibre .22, un revólver .44 Magnum y un arma corta, junto con más de 160 municiones. Además, se encontraron prendas con aparentes manchas de sangre, que serán analizadas para determinar si corresponden a la víctima o a los agresores heridos en el enfrentamiento.

También se secuestraron 358 dosis de cocaína, 86 gramos adicionales sin fraccionar, marihuana, dos balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares y un dispositivo Posnet para cobros electrónicos.

Según informó Rosario3, el arma de Manfredi, que fue robada durante el ataque, aún no ha sido recuperada.