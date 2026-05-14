Donó su riñón en el hospital donde trabaja por una emotiva causa: «Es una persona increíble y bondadosa»

Una enfermera del Reino Unido donó un riñón en el hospital donde trabaja por una causa conmovedora.

La noticia se dio a conocer el 12 de mayo mediante un comunicado de prensa del St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust, entidad perteneciente al Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

Filipinas Nercua, enfermera del St George’s Hospital en Londres, donó su riñón a un desconocido como muestra de agradecimiento porque alguien hizo lo mismo por su esposo, con quien ella no era compatible para la donación.

La historia comenzó cuando a su marido, César, le informaron que necesitaba un trasplante de riñón debido al deterioro irreversible de su función renal. César padecía desde hace años enfermedad renal poliquística y diabetes.

Filipinas inicialmente contempló la posibilidad de donar su riñón a César, pero tras varios exámenes médicos confirmaron que la operación no era viable por incompatibilidad, principalmente debido a la diferencia en sus grupos sanguíneos.

“No creía que pudiera donar porque tenemos grupos sanguíneos diferentes, aunque en algunos casos es posible el trasplante entre tipos distintos. Sin embargo, sentí que debía dar un paso al frente y hacerme las pruebas. Tal como sospechaba, no podía donarle a César”, declaró Filipinas en el comunicado.

Una vez que César recibió un riñón de un donante compatible, Filipinas decidió donar su órgano a otro paciente que lo necesitaba y era compatible con ella. “Ver cómo sufría César, cómo se quedaba sin aire y ya ni siquiera podíamos salir a pasear juntos fue muy duro. La decisión de donar mi riñón a otra persona me resultó fácil. No podía soportar la idea de que otra persona pasara por lo mismo que él”, explicó.

Ambas cirugías se realizaron el mismo día, con pocas horas de diferencia, en el St George’s Hospital. Filipinas le donó un riñón a un desconocido, mientras que César recibió el de un donante vivo anónimo.

Esta operación fue posible gracias al programa NHS Kidney Sharing Scheme, que ayuda a pacientes a encontrar un donante anónimo vivo dispuesto a entregar un riñón. Cuando un donante en vida no es compatible con su familiar, el programa empareja a personas en situaciones similares en todo el Reino Unido.

“Filipinas es una persona increíble y bondadosa. Donó un riñón a un desconocido a cambio de que su esposo recibiera un riñón para seguir adelante”, afirmó el Dr. Abbas Ghazanfar, cirujano que atendió a Filipinas.

Respecto a la evolución de su esposo, Filipinas comentó que César se encuentra mucho mejor después del trasplante. “Me dieron el alta a los tres días y a César a la semana. La diferencia desde el trasplante es asombrosa. Ahora podemos hacer muchas más cosas y disfrutar de nuestros largos paseos. Ya éramos muy unidos, pero esto nos unió aún más. No solo le di mi corazón a César en sentido figurado, sino también un riñón, aunque de forma indirecta”, reflexionó.

Finalmente, la enfermera destacó que tanto su esposo como el otro paciente ahora gozan de una mejor calidad de vida. “Hay un desconocido que le dio una nueva oportunidad a mi marido y, a su vez, yo también se la di a otro desconocido”.