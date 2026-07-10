«¡¿Dónde están los dólares?!»: entraron a la casa de un jubilado mientras jugaba Argentina, le pegaron y le robaron US$ 10.000

Un hombre de 76 años fue sorprendido y atacado por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda mientras escuchaba por radio el partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial. El incidente ocurrió en la casa de Héctor, ubicada en la calle Gallo al 1500, entre La Piedad y Santos Dumont, en Ituzaingó.

Según el relato de la víctima, los delincuentes llegaron en una camioneta Jeep negra y saltaron la reja del frente de la vivienda a plena luz del día. Héctor, que había apagado el televisor y se había recostado en la cama para seguir el partido con la radio, fue sorprendido por los sujetos. “Uno se quedó conmigo mientras los otros dos revolvían todo. Me preguntaban: ‘¿Dónde están los dólares, dónde están los dólares?’”, contó en diálogo con TN.

El hombre detalló que sufrió golpes con el revólver, recibió impactos en el pecho y costillas, y fue atado con un cinturón y el cable de una estufa. “No me dejaban ni respirar”, expresó. Los delincuentes le robaron el celular, los dólares y el dinero en efectivo que tenía en la casa. Además, rompieron parte del techo en busca del dinero, evidenciando que conocían la existencia del pago que Héctor había recibido recientemente por un juicio.

El jubilado sospecha que el robo fue planificado y atribuye la información a un posible entregador, ya que sólo el abogado y la persona que realizó el pago estaban al tanto del cobro. Tras el robo, los delincuentes escaparon con los dólares, dejando a Héctor herido y atado en su cama.

Cuando logró liberarse, Héctor caminó hasta la casa de su hijo Jorge, quien relató: “Llegó todo ensangrentado por los golpes, fue un shock para nosotros. Por suerte pudo llegar porque le habían sacado el teléfono”.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ituzaingó.