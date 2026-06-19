«¿Dónde está mi celular?»: la insólita pelea entre hermanos y dos cuchillazos letales en simultáneo

San Clemente, un pequeño pueblo cordobés del Valle de Paravachasca con unos 200 habitantes registrados y cerca de mil casas de fin de semana, quedó conmocionado tras un violento episodio entre dos hermanos que terminó con la muerte de ambos por heridas de arma blanca.

El hecho fue reportado a las 4:40 de la madrugada del domingo 14 de junio al presidente comunal, Humberto «Coco» Ledesma, quien había sido electo en junio de 2023 con 70 votos, superando por poco a sus competidores. Para llegar al lugar, ubicado en un paraje rural, es necesario transitar caminos internos durante más de media hora desde el pueblo.

Al arribo de la policía y funcionarios judiciales, el cuerpo de Germán Cuello, de 51 años, yacía sobre la vereda con una herida punzante en las costillas. En el interior de la vivienda fue hallado sin vida Sergio Cuello, de 52 años, con una puñalada en el pecho. La madre de ambos, Manuela, de 71 años, estaba en estado de shock; asimismo, se encontraban en la casa la pareja del menor de los hermanos y su hijo, quienes dormían cuando ocurrió la tragedia.

Según pudo reconstruir Clarín, los hermanos compartieron un asado que estuvo acompañado por un consumo elevado de alcohol, factor que habría desencadenado el episodio violento. El conflicto comenzó cuando el menor preguntó insistentemente «¿Dónde está mi celular?», sospechando que su hermano se lo había sustraído. Aunque el teléfono apareció dentro de la casa, los reproches y viejas diferencias continuaron hasta que la situación derivó en una pelea a cuchillazos.

Ambos tenían experiencia en el manejo de cuchillos debido a sus actividades rurales, que incluían el trabajo con hacienda, jineteadas, jardinería y construcción. Según fuentes consultadas, ambos se atacaron de forma simultánea: uno murió en el acto mientras que el otro logró caminar hasta la vereda antes de caer fallecido.

Las pericias ordenadas por la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, confirmaron que no hubo intervención de terceros en el incidente.

San Clemente está atravesado por la ruta provincial S271, una vía transitada sobre todo por motociclistas, con alta preocupación de las autoridades por accidentes frecuentes. La zona es también conocida por el senderismo y la pesca de truchas en sus arroyos y ríos cercanos.

Sergio Cuello, apodado «Cuellito», solía mostrar en sus redes sociales su destreza en las jineteadas y su pasión por las tradiciones criollas. Un amigo suyo comentó a Clarín que era «un buen muchacho» y que trabajaba como peón en una obra con uno de sus hijos.

Por su parte, Germán se dedicaba a labores rurales como el manejo de hacienda y residía en Tanti con su familia. Formaba parte del Fortín Gaucho San Clemente y, según allegados, ambos eran «dos muchachos camperos».

Ante la tragedia, la Comuna de San Clemente emitió un comunicado expresando “su más profundo pesar por el trágico fallecimiento” de los hermanos, y presentó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad. Además, reafirmaron su compromiso con la paz social, el respeto mutuo y el acompañamiento a todos los vecinos en este difícil momento.