Donald Trump le quita la protección del Servicio Secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris

El presidente Donald Trump ha revocado la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, según un alto funcionario de la Casa Blanca el viernes.

Los exvicepresidentes suelen recibir protección del gobierno federal durante seis meses después de dejar el cargo, mientras que los expresidentes la tienen de por vida. Pero otra persona familiarizada con el asunto dice que el entonces presidente Joe Biden firmó en silencio una directiva que había extendido la protección para Harris más allá de los seis meses tradicionales.

Las personas insistieron en el anonimato el viernes para discutir un asunto que no se ha hecho público.

Kamala Harris. Foto: Reuters

Trump es republicano, y Biden y Harris son demócratas. Trump derrotó a Harris en las elecciones presidenciales del año pasado después de que Biden se retirara de la contienda y Harris lo reemplazara.

Harris es ex fiscal general de California y ex fiscal de distrito de San Francisco. Recientemente anunció que no se postulará para gobernadora el próximo año.

Con información de Associated Press