Donald Trump le pidió a Australia que asile a las futbolistas iraníes que no cantaron el himno de su país: «Serán asesinadas si las obligan a regresar a Irán»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que juega la Copa de Asia en el país austral, y dijo que Washington recibirá a las deportistas si Sídney no accede a refugiarlas.

«Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO», dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. «las recibirá si ustedes no lo hacen».

En las redes sociales comenzó a circular en las últimas horas diversos videos de las futbolistas iraníes.

Durante su primer partido en la Copa Asiática Femenina de Futbol, las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní. Durante el segundo partido, el jueves se vieron obligadas a cantar el himno nacional y el domingo, antes de su derrota 2-0 frente a Filipinas, volvieron a cantar el himno e hicieron el saludo militar.

El gesto del plantel en el primer encuentro podría costarles las vida a su regreso al país, por ser considerado como una «traición» por parte del régimen.

Después de la derrota en su último partido el domingo, los aficionados se congregaron alrededor del autobús del equipo, gritando a la policía que «salvara a las chicas».

Según CNN Sports, cinco integrantes del equipo femenino de fútbol iraní abandonaron el hotel del equipo en Australia y actualmente se encuentran con la policía australiana.