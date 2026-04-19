Donald Trump anunció que Estados Unidos vuelve a Pakistán a negociar y amenazó con destruir Irán si no llegan a un acuerdo: «Se acabó el señor amable»

Donald Trump anunció este domingo que una delegación de Estados Unidos llegará mañana a Pakistán para retomar las negociaciones de paz con Irán, a pocas horas de que expire la tregua que estableció un alto el fuego en Medio Oriente. El presidente estadounidense reiteró su amenaza de destruir Irán si no se logra un acuerdo: «Se acabó el señor amable».

El mensaje del mandatario, publicado en su red social Truth, coincide con un operativo de seguridad para proteger la zona diplomática de Islamabad, la ciudad paquistaní donde se realizó la primera ronda de negociaciones que no arrojó resultados positivos.

En un texto confuso, donde mezcló el anuncio con críticas y advertencias al régimen de Mojtaba Khamenei, Trump confirmó que sus representantes “van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar”.

“Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se debe hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN!”, afirmó, subrayando con mayúsculas las partes más contundentes de su mensaje.

El líder republicano acusó a Irán de haber violado el acuerdo de alto el fuego tras dos ataques registrados ayer en el estrecho de Ormuz y relativizó las amenazas del régimen respecto al cierre de ese paso estratégico, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

“Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!”, respondió Trump.

Zona diplomática de Islamabad cerrada para nueva cumbre

Casi al mismo tiempo que el anuncio de Trump, se informó que las autoridades de Islamabad impusieron este domingo un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní. Se cerraron las principales arterias, se suspendió el transporte público y se ordenó el desalojo en los hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

El operativo se produce a tres días de que expire, el 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán. Pakistán actúa como mediador en estas negociaciones, luego de haber sido anfitrión de la histórica primera ronda el 11 de abril.

Los hoteles Serena, sede de aquella primera sesión, y Marriott suspendieron la toma de reservas hasta el próximo jueves. “Se ha informado a los clientes que las reservas se cierran desde hoy, 19 de abril, y se ha pedido a los huéspedes actuales que desalojen el hotel”, confirmó a la agencia EFE un empleado del Serena bajo condición de anonimato.

Por su parte, la policía de Islamabad anunció el cierre total de la llamada “Zona Roja” y de su perímetro ampliado. “Debido a la llegada de delegaciones extranjeras, la Zona Roja permanecerá completamente cerrada para todo tipo de tráfico”, indicó en un comunicado publicado en la red social X. La administración local también ordenó la suspensión del transporte público y privado en Islamabad y la vecina Rawalpindi hasta nuevo aviso.

Avanzan las delegaciones en Islamabad

Según informó el diario local Dawn News, citando fuentes oficiales, equipos de avanzada de las delegaciones comenzaron a llegar a la base aérea de Nur Khan, en Rawalpindi.

El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, reconoció este domingo en un discurso televisado que ha habido “progresos” con Washington, aunque advirtió que un acuerdo de paz definitivo aún está “lejos”.