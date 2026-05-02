Donald Trump ahora amenaza con tomar «el control» de Cuba «casi de inmediato» y la isla se prepara para resistir

Las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba alcanzaron un nivel peligroso y sin precedentes, denunció el sábado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe.

El mandatario estadounidense reiteró el viernes por la noche su amenaza de «tomar el control» de Cuba «casi de inmediato» y sugirió que un portaaviones estadounidense podría hacer escala en la isla “de regreso de Irán”.

Durante un discurso en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, Trump afirmó que antes de actuar contra Cuba concluiría su “trabajo” en Irán. Añadió que, al finalizar en ese país, podría enviar al portaaviones USS Abraham Lincoln al Caribe para que “se detenga a unos 100 metros de la costa” cubana, desde donde, según él, los isleños dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

“El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, respondió Díaz-Canel en su cuenta de X.

La autoridad cubana agregó que la comunidad internacional debe tomar nota y, junto con el pueblo estadounidense, decidir si se permitirá “un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”.

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional”, subrayó.

Según Díaz-Canel, una intervención militar estadounidense tendría como principal objetivo “satisfacer” los intereses de la comunidad cubana en el exilio en Florida.

### Sanciones

Las declaraciones de Trump ante empresarios y líderes políticos en Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, se produjeron pocas horas después de que firmara una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra La Habana y las entidades que colaboran con la isla.

La medida impone el bloqueo total de activos en Estados Unidos a cualquier persona o empresa que opere en estos sectores o realice negocios con el gobierno cubano.

Además, esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración Trump no lo tolerará.

El Senado estadounidense rechazó el martes una propuesta demócrata destinada a limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

El ex presidente y empresario republicano, que desde comienzos de año aplica una política de máxima presión contra la isla comunista, considera que Cuba sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, permitiendo la entrada únicamente a un petrolero ruso.

El viernes, durante una marcha frente a la embajada estadounidense en La Habana por la celebración del Día del Trabajador, el gobierno cubano denunció las amenazas de agresión provenientes de la Administración Trump.

En la manifestación participaron, entre otros dirigentes, Miguel Díaz-Canel y el ex presidente Raúl Castro, de 94 años.

Fuentes: EFE y AFP