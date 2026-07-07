Dólares en efectivo, una herencia millonaria y propiedades: qué declaran en sus patrimonios Santilli y los otros jefes del Gabinete tras el escándalo Adorni

Durante 112 días, el gobierno de Javier Milei enfrentó su mayor crisis, originada en una declaración jurada que nunca se cerró. El escándalo, conocido como el affaire de Manuel Adorni —quien renunció a su cargo de jefe de Gabinete días atrás—, se vinculó en parte a inconsistencias en la información patrimonial presentada por el funcionario.

El nivel de gasto de Adorni generó sospechas: desde su asunción adquirió un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá (ambas con reformas completas) y una camioneta Jeep Compass. Además, realizó viajes de vacaciones a Aruba y Punta del Este en vuelos privados pagados en dólares en efectivo, y efectuó gastos con tarjetas de crédito propias y ajenas, situaciones difíciles de explicar con un salario declarado poco superior a los 3 millones de pesos y ahorros por 40 mil dólares.

En este contexto, cobran relevancia los patrimonios declarados por la nueva cúpula de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli y sus vices Juan Ignacio “Nacho” Devitt y Gustavo Coria, quienes asumieron en diciembre de 2025 y aún no actualizaron sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

### El patrimonio de Santilli: entre Barrio Parque y una empresa familiar

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, declaró un patrimonio total de 968 millones de pesos —precisamente $968.683.486,86—. La mayor parte se explica por un departamento con cochera de 304 metros cuadrados en el exclusivo Barrio Parque, valuado en 748 millones de pesos, y el 50% de las acciones de SanFor Investments S.A., cuyo valor alcanza casi 150 millones de pesos.

SanFor Investments, fundada en 2015 por Santilli junto a sus hermanos y su padre, se dedica a la inversión en emprendimientos y sociedades, tanto en el país como en el exterior. Santilli fue presidente de la firma hasta 2020, cuando cedió el cargo a su hermana y finalmente renunció a toda responsabilidad en febrero de 2026, tres meses después de asumir su primer cargo en el gobierno libertario.

Santilli declara un único vehículo: un Volkswagen Vento 2025, valuado en 45 millones de pesos. En su declaración figura también una deuda de 3 millones de pesos con Volkswagen Financial Services vinculada a este auto.

Su declaración jurada inicial ante la Oficina Anticorrupción es clara: posee una casa, un auto, la mitad de las acciones de una empresa, dos cajas de ahorro en pesos, una en dólares, una cuenta corriente y dinero en efectivo. En las cajas de ahorro declara 3 millones de pesos, 70 mil pesos y 700 dólares (equivalente a 979 mil pesos). En efectivo, afirma tener 100 mil pesos y 15.75 dólares.

### “Nacho” Devitt: una herencia millonaria y dólares en efectivo

Juan Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete designado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, declara un patrimonio total de 556 millones de pesos. La mayor parte proviene de una herencia millonaria en dólares y efectivo, fuera del sistema bancario, además de inversiones financieras en acciones y bonos estatales.

Destacan 230 mil dólares en efectivo recibidos por herencia y otros 78 mil dólares en efectivo producto de ingresos propios, que suman 445 millones de pesos, es decir, el 80% de su patrimonio. Devitt rectificó su declaración jurada de 2025 en dos ocasiones, la última el 21 de junio pasado, en medio del escándalo de Adorni: diez días después de que el exjefe de Gabinete presentara su declaración y seis días antes de su renuncia definitiva.

El funcionario, que ganó protagonismo en la mesa política del Gobierno, informa también depósitos en dólares por 20 millones de pesos (unos 14 mil dólares según la cotización) y otros 4 millones de pesos en caja de ahorro.

Entre sus bienes, posee acciones de empresas energéticas como Pampa Energía (1.8 millones de pesos), YPF SA (1.5 millones) y VISTA Energy, de Miguel Galuccio (22.9 millones). Asimismo, cuenta con obligaciones negociables de IRSA Inversiones por 23.1 millones y bonos corporativos de YPF por 16 millones, además de más de un millón invertido en un fondo común.

En bonos soberanos, declara BOPREAL Serie 3 por 1.9 millones, y dos bonos del Tesoro argentino en dólares con vencimiento en 2035 y 2038, valuados en 139 mil y 956 mil pesos, respectivamente.

Además, posee el 50% de una casa en Olivos de 240 metros cuadrados, valuada en 17 millones de pesos según valor fiscal, cifra desactualizada y común en las declaraciones patrimoniales públicas.

Un dato puntual: en su declaración jurada de 2019, Devitt indicó haber recibido esa propiedad como herencia en noviembre de 2016, mientras que ahora afirma que fue adquirida con fondos propios en diciembre de 2017.

### Gustavo Coria: un departamento en Punta, sin efectivo ni dólares

Gustavo Coria, mano derecha de Santilli en la administración porteña y exnúmero dos en el Ministerio del Interior, fue designado vicejefe de Gabinete del Interior. Con un patrimonio declarado inferior a 100 millones de pesos, es el de menor magnitud en el nuevo equipo tras la salida de Adorni.

Entre sus bienes figuran cinco propiedades, incluida una en el exterior: la mitad de un departamento de 100 metros cuadrados en Punta del Este