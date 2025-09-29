Dólar: el aluvión del campo presionará la cotización a la baja, pero advierten que sigue la volatilidad

Después de una semana adrenalínica en el frente financiero, en la City esperan que el dólar pueda sostener la tendencia a la baja que acumuló en las últimas cinco ruedas, pero advierten que pese a los anuncios «bomba» del Gobierno- como la quita de retenciones express o el apoyo del Tesoro de Estados Unidos- la volatilidad cambiaria podría permanecer vigente en el camino hacia las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

El viernes, en medio de un aluvión de dólares del campo en el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en torno a los $1.326, un valor que no veía desde el 22 de agosto pasado. El Gobierno se anotó una buena noticia con el resultado de la licitación de deuda cerrado ese día, pero sorprendió al mercado con una nueva restricción cambiaria para los ahorristas menoristas, una medida que había sido suspendida desde la salida del cepo en abril.

Las dos primeras ruedas de esta semana estarán marcadas por la liquidación del agro: la semana pasada se volcaron al mercado de cambios cerca de US$ 3.600 millones, por lo que quedaría un remanente algo inferior a los US$ 3.000 millones que deberán ingresar entre el lunes y el martes. Como el volumen de operaciones promedio del MULC ronda los US$ 400 millones al día, ese excedente de oferta podría presionar con fuerza el precio del dólar mayorista a la baja.

Sin embargo, en la City ven dos factores que harán de «soporte» para evitar que el precio del dólar se desplome. Por un lado, las compras del Tesoro: en el mercado estiman que el Gobierno ya adquirió cerca de US$ 1.700 millones en las últimas ruedas, con lo que recuperó parte de lo que había vendido en la previa de las elecciones bonaerenses. Por otro, la persistente demanda preelectoral y el impacto de la medida «anti rulo» que emitió el Banco Central el viernes pasado.

«Mas allá de la euforia vivida estos días, el camino hasta las elecciones sigue siendo delicado», remarcó Nery Persichini, de GMA Capital y explicó: «Reflejo de esto es que, dado que el flujo favorable del agro tiene los días contados, las autoridades repensaron su estrategia cambiaria. En concreto, se decidió impedir la compra de activos contra MEP y CCL por 90 días luego de acceder al mercado oficial de cambios»

«El objetivo es claro: evitar presión en el dólar, particularmente a partir del “rulo”, que permitía ganarse la brecha con los dólares financieros. Así, el Tesoro tendría menos competencia para comprar los dólares liquidados», apuntó el economista. La capacidad del Gobierno de recomponer reservas mediante compra de dólares será uno de los factores que monitoreará el mercado estos días.

Pasada esta venta extraordinaria de liquidación, el mercado se prepara para que en la previa de las elecciones de octubre vuelva a mandar la demanda de dólares. «Hasta las elecciones habrá escasez de dólares, dado que desde el próximo lunes/martes se pinchará la oferta y probablemente se incremente la demanda. Esto último dependerá del nivel de tipo de cambio y de las tasas en pesos, además del nivel de incertidumbre», advirtieron en LCG.

Al mismo tiempo apuntaron: «Creemos que un dólar por debajo de $1.400 estimulará la demanda, porque estará la percepción de que está barato, en tanto seguirá lejos de un nivel que ya tocó: el del techo de la banda. Si a eso sumamos la clásica cobertura pre-electoral, no hay dudas que habrá presión alcista».

Por su parte, el economista Martín Polo, de Cohen, señaló: «El costado positivo es que de cara a las elecciones vamos a ver a un Tesoro con más poder de fuego, el necesario como para defender el techo y no usar los dólares del FMI para esto».

Con todo, a pesar de la fuerza de los anuncios de los últimos días, el camino hacia las elecciones del 26 de octubre aún no luce despejado. «A pesar del optimismo que vimos en la última semana, creemos que así y todo es momento de ser cautos. La continuidad de la demanda a pesar de las liquidaciones cuantiosas de los exportadores en el MLC, el apuro del gobierno por tratar de eliminar posibilidades de arbitraje y los recortes de finales de esta semana nos recuerdan que por más que el Tesoro de EEUU pueda prometer dólares para llegar a las elecciones de octubre, la batalla aún no está ganada», cerraron en la consultora Outlier.