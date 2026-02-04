Dólar: cuál es el nuevo piso y techo que prevé el mercado tras la actualización de la banda flotación

Analistas calculan en qué rango se moverá el precio del dólar en las próximas semanas, en medio de cambios estacionales en la demanda de pesos

l tipo de cambio oficial había acumulado siete jornadas consecutivas al alza y en el segmento mayorista llegó a estar por encima de $1.450, para luego descender hasta los $1.448,5. En el mercado consideran que se trata de un reacomodamiento de la cotización tras las bajas previas y creen que este mes seguirá operando con relativa calma, sin grandes presiones alcistas que lo alejen de los niveles actuales, a pesar de la aceleración en la suba del techo de la banda de flotación en base al índice de inflación.

Tras estos movimientos, el tipo de cambio mayorista se mantiene alrededor de 8% por debajo del techo de la banda de flotación. Además, tras otra caída de los dólares financieros, achicó la brecha cambiaria, tanto así que respecto al MEP quedó prácticamente al mismo valor.

Este mes se acelerará el techo de la banda de flotación: el tope establecido por el Banco Central al cierre de febrero será de casi $1.607. La aceleración se debe a que, tal como se empezó a aplicar desde el arranque del año, en cada inicio de mes la entidad establece como referencia la variación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el último publicado por el INDEC es el de noviembre, el cual fue de 2,8% mensual.

Nuevo piso y techo para el dólar que prevé el mercado

Más allá del techo establecido por el Banco Central, los analistas y operadores del mercado consultados por iProfesional estiman que el techo con el que operará este mes el tipo de cambio oficial mayorista es de $1.500. Consideran que, salvo que haya un shock externo o algún evento inesperado, la cotización no superará ese nivel.

En cuanto al piso, estiman que rondará los valores actuales, en torno a $1.450.

En el mercado creen que el ministro Luis Caputo no convalidará una mayor apreciación del peso, por lo que la cotización del dólar no debería bajar mucho más de los niveles actuales. En caso de que tienda a caer, el equipo económico del Gobierno aprovecharía para acelerar las compras de divisas por parte del Banco Central, con lo cual lograría frenar una apreciación cambiaria y, al mismo tiempo, reforzaría aún más el stock de reservas.

De hecho, esa fue la estrategia que aplicó en enero, según Caputo. El lunes, en una entrevista ante la prensa, aseguró que sin las compras que el Banco Central realizó en enero el tipo de cambio oficial habría retorcido hasta ubicarse en $1.300. Cabe recordar que el mes pasado la entidad compró u$s1.158 millones, muy por encima de lo pautado en la nueva fase del programa económico y de lo esperado por el mercado. Ayer sumó otros u$s39 millones y el acumulado desde el arranque del año ascendió a u$s1.196 millones.