Divina Gloria dejó “Gran Hermano 2026″ y fue trasladada a un hospital

Santiago del Moro comunicó la noticia a través de las redes sociales y dejó en shock a los seguidores del reality.



A tan solo minutos de que se conociera la noticia de que Daniela de Lucía abandonó Gran Hermano 2026 (Telefe) por la muerte de su padre, Santiago del Moro informó que Divina Gloria también dejó la casa.

En su cuenta de Instagram, el conductor del ciclo explicó los motivos de este abandono momentáneo de la actriz.

“Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”, indicó.

Por último, el presentador del reality dejó en claro que la ex gatita de Porcel no tendrá contacto con el mundo exterior: “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.

Murió el papá de Daniela De Lucía de “Gran Hermano 2026″ y la participante decidió abandonar la casa

Un clima de conmoción se instaló a horas de haber comenzado una nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Este miércoles murió el papá de Daniela De Lucía —conocida como “Dani la Coach”—.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, comunicaron desde la producción del reality a través de las redes sociales.

Según explicaron, Daniela ya está al tanto de la situación: “Fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, sumaron.

Qué se sabe sobre la muerte del papá de Daniela De Lucía

En Intrusos (América) comentaron lo ocurrido: “Daniela De Lucía, que ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día, muy cercana a Andrea del Boca y a todo ese clan que se están acercando en la casa. Nos cuentan información directa que proviene del entorno de la familia que falleció su papá. Ella aún no lo sabe, se lo estarían comunicando en la casa esta tarde“, dijo la periodista.

Acto seguido, señaló: “Me dicen que el padre estaba mal. Ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa, él padecía una enfermedad, estaba en silla de ruedas y tenía una salud bastante complicada“.