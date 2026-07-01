Disney estaría desarrollando una secuela de Juego de gemelas con Lindsay Lohan: qué se sabe del proyecto

Más de 25 años después de convertirse en uno de los clásicos familiares más queridos de Disney, Juego de gemelas podría tener una secuela. Así lo sugieren las recientes declaraciones de la actriz Lisa Ann Walter, aunque hasta el momento el estudio no ha confirmado oficialmente que el proyecto esté en marcha.

Walter, quien interpretó a la entrañable Chessy, habló sobre la posibilidad de una segunda película durante una entrevista en The Howard Stern Wrap Up Show. Allí relató que, durante la premiere de Otro viernes de locos, algunos productores le preguntaron si su representante ya había sido contactado para regresar a la franquicia.

«Se me acercaron y me dijeron: ‘¿Ya hablaron con tu gente? Vas a recibir una oferta para volver como Chessy en Juego de gemelas 2’», recordó la actriz. Si bien aclaró que todavía no hay nada firmado, aseguró que estaría encantada de retomar el personaje que interpretó en 1998.

De concretarse el proyecto, también regresaría Lindsay Lohan, quien lanzó su carrera cinematográfica con aquella película dirigida por Nancy Meyers. En el film, la actriz interpretó el doble papel de las gemelas Hallie Parker y Annie James, dos hermanas separadas al nacer que se reencuentran en un campamento de verano y elaboran un plan para reunir a sus padres divorciados.

La película contó además con las actuaciones de Dennis Quaid, la fallecida Natasha Richardson, Elaine Hendrix, Simon Kunz y la propia Lisa Ann Walter, y con el paso de los años se consolidó como uno de los títulos más recordados del catálogo de acción real de Disney.

No es la primera vez que se habla de una posible continuación de Juego de gemelas. En los últimos años, los rumores cobraron fuerza a medida que Lindsay Lohan retomó su carrera en Hollywood y volvió a colaborar con Disney.

En septiembre del año pasado, durante la alfombra roja de los Emmy, la actriz expresó su deseo de regresar a la historia: «Siempre digo que no hay nada que me haría más feliz que hacer una secuela de Juego de gemelas», declaró en una entrevista con People. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión dependería del estudio y de que se encontrara la historia adecuada.

Por su parte, Walter ya había insinuado en otras ocasiones que Lohan mantenía conversaciones con Disney sobre la posibilidad de revivir la franquicia. Sus recientes declaraciones reavivaron las especulaciones entre los fanáticos, especialmente porque llegan a pocos meses del estreno de Otro viernes de locos, la secuela de Un viernes de locos, que marcó el esperado reencuentro de Lohan con Disney y Jamie Lee Curtis.

Sin embargo, Disney no ha anunciado oficialmente una secuela de Juego de gemelas. Las palabras de Lisa Ann Walter constituyen, por ahora, el único indicio de que el proyecto podría estar avanzando. Por ello, la esperada continuación sigue siendo un rumor y no una producción confirmada.

Esta nueva ola de rumores demuestra que la audiencia está a la espera de una continuación y que existe apoyo del público para el proyecto que Lohan ha anhelado realizar durante años.