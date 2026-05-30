Diputados empieza a discutir el Súper RIGI y la Ley de lobby

El oficialismo en Diputados dará inicio al debate de dos proyectos enviados esta semana por el Ejecutivo: la Ley de Lobby y el Súper RIGI comenzarán a analizarse en comisiones el próximo miércoles, con la participación de expositores.

Desde la Cámara aseguran que el llamado «efecto mundial» no detendrá la actividad legislativa. «Somos libertarios, no prohibimos; quien quiera viajar que lo haga, aunque no será bien visto», afirmaron, anticipando un mes de junio con gran actividad parlamentaria.

Este viernes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío de un nuevo proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa contempla la creación de «sociedades automatizadas» que operen con inteligencia artificial y sin empleados, además de permitir que estas sociedades resuelvan conflictos internos en la justicia extranjera.

En cuanto a la agenda del miércoles, a las 14 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, para tratar el proyecto de «Régimen de Gestión de Intereses» enviado por la Casa Rosada. Además, se considerarán otras propuestas presentadas por legisladores, como las de Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño. La iniciativa tiene como objetivo «garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales». Para ello, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas físicas y jurídicas que realicen gestiones de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Una hora más tarde, a las 15, se reunirán las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva —que preside el libertario Bertie Benegas Lynch— para tratar el Súper RIGI, la prioridad fijada por el oficialismo en la Cámara de Diputados.

El proyecto busca incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en fase experimental en el país, como inteligencia artificial, producción de baterías de litio y fabricación de autos eléctricos, entre otros. El régimen estaría vigente por cinco años y exigiría que al menos el 20% del monto invertido se ejecute durante los primeros dos años.

Como incentivos, se contemplan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, menor carga impositiva sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y rebajas en las contribuciones patronales. Sin embargo, varias bancadas observan con atención el impacto de los beneficios fiscales, que podrían afectar las finanzas de provincias y municipios.

En el Senado, La Libertad Avanza convocó a un plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, para avanzar en el tratamiento de la llamada ley de «Hojarasca», que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta norma busca derogar un conjunto de disposiciones consideradas obsoletas.