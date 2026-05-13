Diputados: el oficialismo avanza para dar marcha atrás con la ley de Máximo Kirchner que amplió los subsidios al gas

El oficialismo avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un nuevo proyecto de Ley de Zonas Frías, enviado por el Ejecutivo, que reduce la cantidad de beneficiarios de los subsidios al gas establecidos por la norma impulsada originalmente por Máximo Kirchner.

En el plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, la iniciativa reunió 46 firmas de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, los tucumanos de Independencia, los federales de Innovación y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Hubo cuatro disidencias: las de la sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

Cabe destacar que, según informó Clarín, el actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de los diputados que votó a favor de la ampliación de subsidios en 2021. Asimismo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, también apoyó esa iniciativa cuando era legislador. Ahora, sus aliados legislativos acompañan la modificación, aunque con posturas disidentes.

Los radicales expresaron especialmente su rechazo al artículo cuarto, que establece que las empresas eléctricas puedan compensar sus deudas con CAMMESA a cambio de renunciar a litigios contra el Estado.

Por su parte, el bloque Unión por la Patria presentó un dictamen propio en el que defiende el régimen vigente de Zonas Frías e incluso propone extender beneficios eléctricos a las Zonas Cálidas, una demanda histórica del norte del país. Provincias Unidas también presentó un texto alternativo.

La Ley de Zonas Frías, vigente desde principios de los años 2000, contempla beneficios para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. No obstante, durante la gestión de Alberto Fernández se amplió para incluir descuentos del 30% en facturas de gas de hogares en municipios con bajas temperaturas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo.

Esa modificación, impulsada por Máximo Kirchner y aprobada con amplio respaldo opositor, triplicó la cantidad de beneficiarios: actualmente, 3,4 millones de hogares reciben estos descuentos, casi un tercio de ellos en territorio bonaerense, gobernado por Axel Kicillof.

Con el nuevo proyecto, el Gobierno busca restablecer el alcance original del beneficio en las Zonas Frías y restringir el descuento en las zonas ampliadas únicamente a quienes demuestren vulnerabilidad económica.

Además, propone modificar la base para calcular el subsidio automático del 50%. Hasta ahora, se aplica sobre el total de la factura, pero la reforma prioriza que se aplique solo sobre el valor del gas en origen, que ya incluye costos de transporte y distribución, lo que implicará un monto menor subsidiado.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo señala que la ley de 2021 “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, lo que derivó en “un incremento significativo del universo de beneficiarios, del costo fiscal del régimen y de la magnitud de los subsidios cruzados entre jurisdicciones”, situación que se busca revertir.