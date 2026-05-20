Diputados aprobó la quita de subsidios al gas: afecta a ciudades de Buenos Aires y otras 14 provincias

Con el quórum justo de 129 diputados presentes, el Gobierno logró iniciar la sesión en la que otorgó media sanción a la llamada «Ley Hojarasca» y al proyecto que revierte la ampliación del régimen de Zonas Frías, que había incrementado considerablemente la cantidad de hogares beneficiados con subsidios en la tarifa del gas. Para convertirse en ley, ambas iniciativas deben ser aprobadas ahora por el Senado.

La propuesta para readecuar los subsidios al gas en zonas frías fue aprobada con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, incluyendo a los diputados catamarqueños Raúl Jalil y Maximiliano Ferraro. Este proyecto revierte la ampliación del régimen impulsada por Máximo Kirchner y aprobada por amplia mayoría en 2021. De esta forma, el beneficio automático del 50 % vuelve a aplicarse exclusivamente en las zonas originales: la Patagonia, la Puna y la ciudad de Malargüe, Mendoza.

No obstante, en estas zonas el monto del subsidio se reducirá, ya que dejará de aplicarse sobre el total de la factura y se limitará únicamente al ítem de consumo de gas. Al respecto, Pablo Todero, diputado neuquino de Unión por la Patria, criticó: “Es mentira que no afecta a la Patagonia. La factura de gas de los patagónicos aumentará entre un 40 % y un 60 %”.

Desde el oficialismo, se defendió que el porcentaje del subsidio se mantiene intacto, pero que se pone fin a la práctica de algunos gobernadores de incluir en las facturas de gas otros impuestos provinciales. Por esta razón, la ley incorpora un artículo que prohíbe “incluir tributos de orden local o cargos ajenos”, salvo el alumbrado público.

Mientras tanto, en las regiones que habían sido incorporadas al régimen en 2021 (que incluyen municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo), se elimina el subsidio automático, otorgándose solo un descuento del 30 % a quienes acrediten vulnerabilidad económica.

En total, entre las zonas ampliadas que pierden el beneficio automático y las originales que verán reducido el monto del subsidio, se afectan más de 100 municipios en 15 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

Según informó la secretaria de Energía, María Tettamanti, de los 3,4 millones de usuarios que actualmente reciben el beneficio, 1,6 millones perderían el subsidio.

Frente al riesgo de que la sesión se cayera, el oficialismo, liderado por el ministro del Interior Diego Santilli, desplegó negociaciones de último momento con gobernadores aliados y ofreció promesas de beneficios para las zonas cálidas (una demanda histórica), vinculados a un aumento en los bloques de consumo eléctrico subsidiado para el NOA y el NEA durante el verano.

Santilli se reunió junto con su par de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para firmar las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del BID destinados a dos proyectos de infraestructura en esa provincia, que se encuentra directamente afectada por la medida.

Salvo los diputados catamarqueños y santafesinos, los legisladores de las provincias involucradas dieron quórum. Sin embargo, el peronista Juan Carlos Molina, de Santa Cruz, denunció en su discurso: “Les prometieron espejitos de colores: una resolución de zonas cálidas en la que sacaron a Catamarca y La Rioja. No sé, ¿se las habrán entregado a Chile?”.

Cabe destacar que Máximo Kirchner no estuvo presente para defender la modificación a la ley que él mismo había impulsado.

Durante el debate, el oficialismo defendió la medida calificándola como necesaria para corregir un sistema insensato e injusto. La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado fue una de las principales voces: “Nadie está en contra de asistir a familias vulnerables. Estamos en contra de subsidiar también a quienes pueden pagar el gas sin ayuda del Estado”, afirmó, y agregó que el sistema vigente era un “Robin Hood al revés, que le robaba a los pobres para darle a los ricos”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, difundió un video en el que advirtió que la norma pone en riesgo a 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de cordobeses, es decir, a más de la mitad de la población provincial.

El diputado socialista santafesino Esteban Paulón expresó su rechazo al artículo que permite acuerdos con Cammesa y cuestionó que “todos los días nos hablan de la restricción fiscal y de que no hay plata para el PAMI, los jubilados, las universidades, la ciencia o la discapacidad; pero sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras”.

En el inicio de la sesión también se aprobó la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, que deroga 60 leyes consideradas “obsoletas”. El texto fue aprobado con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.

El peronismo y la izquierda rechazaron esta iniciativa, cuestionando el argumento oficialista de que se derogaban normativas “inocuas” y advirtieron que muchas de estas leyes afectan temas sensibles. Desde el bloque de Unión por la Patria alertaron que el