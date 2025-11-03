Diego Santilli se suma al Gabinete, pero todavía no asumirá como ministro: seguirá siendo diputado al menos 10 días más

Diego Santilli se suma hoy a la reunión de Gabinete que convocó Javier Milei en la Casa Rosada, pero aún no formalizará su nuevo cargo como ministro del Interior ya que debe seguir ocupando su banca como diputado, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín.

La sorpresiva designación del legislador para reemplazar a Lisandro Catalán -quien renunció el viernes junto a Guillermo Francos- se precipitó este domingo, en medio de un fin de semana con fuentes cambios en la mesa chica del Gobierno.

Si bien se había especulado con que Santilli asumiera el miércoles su nuevo cargo, en una ceremonia conjunta con la formalización de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, este lunes fuentes oficiales informaron que el diputado seguirá ocupando por un tiempo la banca que consiguió como candidato del PRO para el período 2021-2025, que finaliza en diciembre.

El motivo es que el oficialismo aún no tiene quién lo reemplace en la Cámara Baja, en momentos en que la conformación actual del Congreso le trajo varios dolores de cabeza al Gobierno que intenta frenar los avances de la oposición y apuesta a sacar la mayoría de sus reforma después del 10 de diciembre.

Santilli habló en ese sentido este lunes por la mañana, cuando brindó una serie de entrevistas a radios y canales de televisión antes de sumarse a su primera reunión de Gabinete en la Casa Rosada en el rol de ministro del Interior que aún no asumirá.

«Es una agenda para extraordinarias. Voy a hablar con el jefe de Gabinete», expresó en diálogo con A 24 al ser consultado sobre cuáles son los temas que buscará priorizar en su nueva gestión. Luego precisó que Milei le pidió avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

El domingo por la tarde, tras el sorpresivo anuncio que hizo Milei en sus redes sociales, Santilli ingresó a la residencia de Olivos para reunirse con el Presidente.

Antes de ingresar, declaró a la prensa que hará «lo que tenga que hacer para lograr las reformas a las que nos comprometidos». A la salida, aseguró que «hay que trabajar» para lograr consensos. «Hay que ir con humildad y trabajar para que estas reformas salgan para adelante», añadió y confirmó que el Presidente le entregó una «carpeta» con los temas más importantes.

Este domingo Milei confirmó en la bienvenida «al Colo» que el diputado electo tendrá a su cargo «las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro».