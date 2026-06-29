Diego Santilli pidió una transición «ordenada y responsable» y dijo que Manuel Adorni estaba «anímicamente destruido»

Diego Santilli adelantó este lunes los primeros pasos que dará tras asumir como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado en medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que está siendo investigado por la justicia.

“La transición debe ser ordenada y responsable. Tengo un programa y voy a reunirme en la Casa Rosada con sectores energéticos. También me veré ahí con Manuel (Adorni)”, expresó en radio La Red, al ser consultado sobre sus planes previos a la jura.

El funcionario confirmó que mañana por la tarde jurará como ministro coordinador, momento en el que se prevé el regreso del presidente Javier Milei de su viaje a Paraguay. Santilli destacó la gestión de Adorni y explicó que su salida se debió a que “anímicamente estaba destruido, especialmente en lo familiar”.

Respecto a la situación judicial, Santilli sostuvo: “Quiero aclarar que Adorni va a defenderse en la justicia sin fueros ni privilegios. Mirando atrás, no siempre fue así”. Además, confirmó que Adorni renunciará al directorio de YPF.

El domingo por la noche, Santilli fue convocado a la Quinta de Olivos por el presidente Milei. “Tuvimos una reunión larga, también con Karina”, reveló. Asimismo, comentó que mantuvo una conversación con el expresidente Mauricio Macri, aunque evitó dar detalles. Resaltó que, si bien Macri desea el bienestar del país, el liderazgo del gobierno es de Milei. Agregó que espera que Milei sea reelecto en las elecciones presidenciales de 2027, aunque aclaró que no es momento para hablar de candidaturas.

Minutos después de la designación de Santilli como jefe de ministros, Macri lo elogió en redes sociales: “Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar la tranquilidad que el país necesita y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.

Santilli sostuvo que el escándalo por las inconsistencias patrimoniales de Adorni afectó la comunicación de los logros económicos recientes. “Impactó en las buenas noticias que se están dando: la economía, el aumento de salarios y la baja de la inflación. Son noticias que tal vez no se pudieron mostrar”, indicó. Reconoció, además: “Seguimos trabajando; lo claro es que el peso que llevaba Manuel lo afectó anímicamente”.

También resaltó los cambios en la comunicación oficial tras la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación.

En declaraciones a distintos medios, Santilli calificó este nuevo cargo como el desafío más importante de su vida y destacó “la visión y contundencia del presidente para llevar adelante las reformas que están cambiando Argentina”. Subrayó: “Voy a trabajar por su reelección”.

El funcionario enfatizó que “Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar el trabajo que se viene haciendo”. Además, afirmó: “Estoy convencido de que tiene que ser el primer presidente no peronista que logre la reelección para continuar con un camino de desarrollo sostenido para Argentina”.