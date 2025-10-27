Diego Hartfield: “La gente está cansada del Frente Renovador y esperanzada en Milei”

El diputado provincial electo y ahora también diputado nacional por Misiones, Diego Hartfield, habló tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo. Afirmó que trabajará en el Congreso para “impulsar las reformas de Milei” y aseguró que Misiones “tiene una deuda con los contribuyentes”.

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en Misiones, el flamante diputado provincial y nacional electo, Diego Hartfield, analizó el escenario político provincial y nacional que emerge tras los comicios legislativos.

“Lo tomo con responsabilidad”, afirmó al ser consultado sobre su doble elección como diputado provincial y nacional. “La gente está haciendo un esfuerzo grande en la elección del cambio para el país. Dijimos que no iba a ser fácil”, agregó.

Hartfield destacó la contundencia del resultado electoral obtenido por La Libertad Avanza en la provincia:

“Esperaba ganar y creía que teníamos chances, pero no con la contundencia que tuvimos. Creía que el Frente Renovador no iba a superar el techo del 30%. La gente está cansada del Frente Renovador”.

Apoyo al programa de Milei

El legislador libertario adelantó que en el Congreso acompañará las iniciativas del presidente Javier Milei:

“Ahora pensamos en la responsabilidad que tenemos de ir al Congreso para tratar las reformas de Milei. Vamos a discutir la reforma laboral e impositiva. La idea es armar un grupo compacto que defienda las ideas del presidente e impulse proyectos, no estar a la defensiva de la oposición”.

“Siempre voy a impulsar que al país le vaya bien. Vamos a estar apoyando y discutiendo las reformas importantes”.

Críticas a la situación económica de Misiones

Hartfield aseguró que llevará a Buenos Aires temas clave para la provincia:

“Vamos a ser el nexo del sector misionero. En campaña dije que no solo me preocupa la aduana paralela, me preocupan las retenciones bancarias que afectan a todos los misioneros. Todo pagamos más caro en Misiones”.

Cuestionó además el discurso oficial del gobierno provincial respecto al manejo financiero:

“Dicen que Misiones no tiene deuda y no es verdad. Misiones tiene una deuda con los contribuyentes. Necesitamos un impulso del sector privado. La gente está re podrida”.

Para cerrar, Hartfield afirmó que el apoyo al proyecto libertario en Misiones seguirá creciendo:

“La gente está esperanzada en Milei. Este es recién el comienzo”.