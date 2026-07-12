Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección mayor y sub-20 de Uruguay

Después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó al sucesor de Marcelo Bielsa como director técnico de la selección mayor. Diego Forlán, una de las máximas leyendas del fútbol uruguayo y exdelantero de clubes como Manchester United y Atlético de Madrid, será el encargado de liderar un nuevo ciclo que comenzará en la próxima fecha FIFA de septiembre.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, afirmó en una entrevista con el canal Teledoce: “A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Venimos hablando hace un tiempo con él, no es de ahora”. De forma inédita, Forlán asumirá la dirección tanto de la selección mayor como de la sub-20, equipo juvenil que participará en el Campeonato Sudamericano en enero de 2027.

El plan inicial es que Forlán conduzca a la Celeste hasta marzo de 2027, aunque la continuidad dependerá de los resultados y los cambios que implemente en la estructura del plantel, con la mira puesta en la clasificación para el próximo Mundial.

La decisión se da tras un Mundial para el olvido para Uruguay, que finalizó tercero en el grupo que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Como jugador, Diego Forlán disputó 112 partidos con la selección uruguaya, marcando 36 goles y brindando 13 asistencias. Luego, inició su carrera como entrenador dirigiendo a Peñarol y a CA Atenas en pocos encuentros.

Forlán asumirá así un desafío clave para el fútbol uruguayo, buscando renovar el plantel y devolver a la selección a la elite del fútbol internacional.