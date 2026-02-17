Dictan la prisión preventiva y seguirá detenido el manifestante que armó y tiró una bomba molotov a la policía durante la marcha por la reforma laboral

El manifestante que armó y le tiró a la policía bombas molotov durante la manifestación frente al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno seguirá detenido, después de que el juez de la causa dictara este martes la prisión preventiva por pedido de los fiscales.

De esta manera, Milton Tolomeo, en cuya casa encontraron bidones de combustible y material con propaganda anarquista, seguirá detenido por disposición de Gonzalo Rua, titular del Juzgado PCYF 6.

Fuentes de la investigación detallaron que al allanar la casa de Tolomeo «encontraron numerosos elementos entre los cuales estaba la vestimenta usada en el momento de los hechos, guantes de alta temperatura, bidones de liquido inflamable, celulares y una computadora, entre otros elementos».

El juez dictó la prisión preventiva haciendo lugar al pedido de Malena Mercuriali y Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este. Ahora el magistrado declinó la competencia de la causa en la justicia federal al encuadrar los hechos en los artículo 189 bis, 211, 237 y 238 del código penal, enmarcados entre los delitos contra la seguridad pública, intimidación pública y contra la administración pública.

Tolomeo, identificado como «el anarquista de la molotov», no figuraba en el video que mostró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con la identificación de cuatro sospechosos el día después de la manifestación. Su nombre tampoco figuraba en la lista de 17 personas implicadas en los incidentes difundida el día después de la marcha.

Tolomeo fue identificado tras un exhaustivo análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de las molotov contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad durante la manifestación.

La detención se concretó en la calle, en Avellaneda, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6.

Según precisaron fuentes de la investigación, aportó voluntariamente las llaves de su domicilio. En el interior del departamento de la avenida Directorio, en el barrio de Cabalito, se secuestraron dos pantalones color marrón caqui con una banda refractaria en sus botamangas; una remera negra manga corta, una pañuelo estilo «bandana» color verde; un par de anteojos negros; una mochila negra con vivos azules en la base; guantes negros para alta temperatura; un casco de trabajo blanco; una máscara tipo barbijo; un bidón de 5 litros de alcohol; una botella de 250 mililitros de alcohol; un bidón de 5 litros de nafta, un CPU y anotaciones y recortes de periódicos con tintes anarquistas.