Dibu Martínez y la bronca por una derrota que nadie esperaba en la Scaloneta: “Hicimos una gran Eliminatoria pero hoy la sensación es amarga”

El traspié ante Ecuador debe servir de lección para Lionel Scaloni. Más allá de los laureles obtenidos y de que el equipo funciona con y sin Lionel Messi, no hay espacio para el relajo. Ocurre que todos le quieren ganar a la Scaloneta para colgarse la medalla de bajar al campeón del mundo. Así, los rivales entregan un plus. Por eso los ecuatorianos festejaron como si fuese una final. Y la caída en Guayaquil trajo un noticia negativa: Argentina perdió el primer lugar del ranking FIFA, que quedará a manos de España, el rival de la Finalissima. Y más: el segundo lugar será de Francia.

“Este partido fue un buen test si tenemos que ir al Mundial, con canchas secas y calor. Nos puede ayudar a crecer este resultado”, dijo Emiliano Martínez. Y amplió: “Fue un duelo duro, creo que el empate estaba bien. Nos quedamos con la sensación amarga porque hicimos una gran Eliminatoria, pero la terminamos con esta derrota. En el balance general, estoy orgulloso del grupo”.

Para el Dibu fue un partido especial: superó a Ubaldo Matildo Fillol en cantidad de presencias (55 contra 54) y quedó escolta de Sergio Chiquito Romero, con 96 duelos con el buzo albiceleste. Además, el marplatense fue capitán cuando Rodrigo De Paul dejó el campo de juego. Tal vez por eso fue el único de los futbolistas en hablar segundos después de la derrota. Y dejó un dardo para el árbitro Wilmar Roldán.

“La expulsión de Otamendi puede ser, pero el penal que nos cobró fue una disputa donde el rival va contra Tagliafico. Eso cambió el partido. Pero sabemos que los referís afuera de casa nos complican un poco más”, soltó.

No jugó bien Argentina. Le costó generar peligro y no tuvo una buena circulación de balón. No hubo tampoco grandes rendimientos individuales, a excepción del Dibu, y los que ingresaron no pudieron imponerse. “La Eliminatoria terminó con la sorpresa de Bolivia y Venezuela y eso indica la dificultad del torneo. Este fue un partido de una intensidad muy buena; Ecuador es un gran equipo. Ahora toca pensar en lo que viene”, fueron las palabras de Scaloni.

Y aseguró: “Cuando el rival juega, a veces tenés que sufrir. Y lo hicimos, especialmente cuando quedamos con 10. Lo bueno es que siempre estuvimos en juego, más allá del miedo a las expulsiones. El equipo intenta, da la cara y el segundo tiempo fue nuestro. No siempre se gana. La meta es seguir confiando en lo que nos trajo hasta acá”.

La nota negativa de la jornada fue la tarjeta roja a Nicolás Otamendi, que todo indica que ser perdería el debut en el Mundial. “Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía el partido con las expulsiones que acarreaban no jugar el primer partido del Mundial. Es una pena. La sensación es que a veces no podés meter la pierna. Después, no tengo mucho para decir del árbitro, más allá de que ha sido un partido difícil”.

Por último, Scaloni habló de los juveniles que de a poco se van metiendo en la Scaloneta. “Franco Mastantuono entró bien. Le gusta tener la pelota, tiene personalidad para pedirla siempre. La idea era meter a algún otro chico, pero no pudimos por la expulsión”, dijo.