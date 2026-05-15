Dibu Martínez vs Mac Allister: duelo argentino con la clasificación a la próxima Champions League como premio

Liverpool y Aston Villa protagonizarán este viernes un duelo clave por la fecha 37 de la Premier League. Desde las 16 horas de Argentina, en Villa Park, el equipo de Alexis Mac Allister visitará al conjunto de Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía en un partido que puede definir el último boleto para la próxima edición de la UEFA Champions League.

Ambos equipos llegan igualados con 59 puntos y compiten mano a mano por finalizar entre los cinco mejores de Inglaterra. Liverpool ocupa el cuarto lugar por diferencia de gol e intentará recuperarse tras una recta final irregular, en la que empató frente al Chelsea y perdió el clásico contra Manchester United. Aston Villa, por su parte, viene de igualar 2-2 con Burnley, con goles de Ollie Watkins y Ross Barkley.

El equipo de Birmingham también tiene la vista puesta en la final de la Europa League, que disputará el próximo 20 de mayo contra el Friburgo. Sin embargo, antes deberá afrontar un compromiso decisivo en la liga inglesa, donde además sufrió recientemente una inesperada derrota ante Tottenham.

El antecedente más cercano entre ambos favorece al Liverpool: fue un triunfo 2-0 el 1 de noviembre de 2025, con goles de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch. Además, los Reds dominan el historial reciente con tres victorias y dos empates en los últimos cinco enfrentamientos ante Aston Villa.

En la temporada 2025/26, Mac Allister acumula cinco goles y seis asistencias en 53 partidos oficiales, consolidándose nuevamente como una pieza fundamental en el mediocampo de Liverpool. Por su parte, Dibu Martínez disputó 41 encuentros en todas las competencias, registrando 12 vallas invictas y siendo uno de los pilares del Aston Villa.

Además, otro argentino estará atento al desenlace: Marcos Senesi. Si Aston Villa termina quinto en la Premier pero conquista la Europa League, Inglaterra liberará un cupo extra para la próxima Champions League, y el Bournemouth, hoy sexto, podría beneficiarse directamente.