Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2025: los partidos de Boca y River

Están confirmados los días y horas de los partidos de los cuartos de final, que tiene como partidos más importantes a Boca vs Independiente y River vs Platense.

Boca e Independiente jugarán en La Bombonera.

La Liga Profesional confirmó los días y horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo Apertura 2025, que tendrá el clásico entre Boca e Independiente. Además, se enfrentarán Argentinos vs San Lorenzo, River vs Platense y Rosario Central vs Huracán.

Por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires no habrá partidos el domingo en la Capital Federal y el único encuentro este 18 de mayo será el que protagonicen en Rosario, Central ante Huracán.

El lunes será momento primero del choque entre Argentinos Juniors y San Lorenzo y luego jugarán en La Bombonera el local, Boca, vs Independiente. Y los cuartos de final, se cerrarán en el estadio Monumental con el partido entre River y Platense.

Resultados de octavos de final del Apertura 2025

.Argentinos 3 vs. Instituto 1

.San Lorenzo 2 vs. Tigre 1

.River 3 vs. Barracas Central 0

.Racing 0 vs. Platense 1

.Rosario Central 2 vs. Estudiantes 0

.Huracán 3 vs. Deportivo Riestra 2

.Boca 0 (4) vs Lanús 0 (2)

.Independiente 1 vs. Independiente Rivadavia 0

Cómo quedan los cuartos de final del Apertura 2025

.Rosario Central vs Huracán (domingo 18/5 19.00 en el Gigante de Arroyito=

.Boca vs Independiente (Lunes 19/5 21.30 en La Bombonera)

. Argentinos vs San Lorenzo (Lunes 19/5 19.00 en el estadio Diego Maradona)

.River vs Platense (Martes 20/5 20.30 en el Monumental) .