Día del Padre: seis ideas de regalos tecnológicos, con descuentos y cuotas sin interés

El Día del Padre se ha consolidado como una de las fechas más relevantes para el sector tecnológico. Más allá de los regalos tradicionales, cada vez destacan más los dispositivos que facilitan tareas, mejoran el entretenimiento o permiten mantenerse conectados durante toda la jornada.

La tendencia actual ya no se centra únicamente en adquirir el dispositivo más potente, sino en encontrar productos que aporten valor en el día a día. Algunos ejemplos son las aspiradoras robot que ahorran tiempo, las tabletas para trabajar o crear contenido, las suscripciones a juegos y los wearables que monitorean la actividad física.

Con motivo del Día del Padre, Mercado Pago renovó su programa de beneficios, ofreciendo descuentos y financiación en diversos rubros. Entre el 12 y el 21 de junio, se podrán encontrar promociones de hasta un 30% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en comercios seleccionados. Además, durante todo el mes habrá rebajas en supermercados, combustibles, gastronomía, turismo e indumentaria.

Para facilitar la elección, se seleccionaron seis gadgets que destacan por su combinación de prestaciones, diseño e innovación. Si bien no son productos económicos, representan opciones más accesibles dentro de sus categorías, en un contexto donde el presupuesto obliga a elegir con mayor cuidado. La selección abarca diferentes segmentos tecnológicos, desde entretenimiento y productividad hasta el hogar inteligente y el bienestar.

**NoiseFit Endeavour 2**

Diseñado para quienes combinan actividad física y vida al aire libre, el NoiseFit Endeavour 2 ofrece un diseño robusto con certificación IP68 y construcción reforzada. Su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas brinda excelente visibilidad y cuenta con más de 100 modos deportivos para registrar variados entrenamientos y actividades. Además, monitorea ritmo cardíaco, sueño, estrés y oxígeno en sangre, incorpora llamadas Bluetooth desde la muñeca y una batería con hasta diez días de autonomía. Incluye funciones de inteligencia artificial y es compatible con Android e iOS. Su precio es de 229.000 pesos.

**TCL 70 NXTPAPER PRO**

Este dispositivo apuesta por el confort visual, con una pantalla que reduce reflejos y la exposición a la luz azul sin alterar los colores, ideal para quienes pasan horas leyendo, navegando o consumiendo contenido desde el celular. Cuenta con una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, 8 GB de memoria RAM ampliables de forma virtual y hasta 512 GB de almacenamiento. Incorpora una cámara principal de 50 MP y herramientas de inteligencia artificial que mejoran automáticamente las fotos. Su precio promocional de lanzamiento es de 699.999 pesos.

**Samsung Galaxy Tab S10 FE**

Las tablets viven un nuevo impulso con equipos que combinan movilidad, potencia y herramientas de inteligencia artificial. Este modelo incluye una pantalla de 10,9 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, procesador Exynos 1580, batería de 8.000 mAh y compatibilidad con S Pen. También dispone de funciones como Circle to Search, orientadas al estudio, trabajo y creación de contenidos. Se integra al ecosistema Galaxy e incluye herramientas para tomar notas, organizar tareas y trabajar con múltiples aplicaciones. En la tienda oficial está disponible hasta en 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados y cuenta con Plan Canje para entregar dispositivos usados. Su precio es de 1.599.999 pesos.

**EZVIZ RE4 Aspiradora Trapeadora**

Los robots aspiradores se destacan por automatizar tareas domésticas repetitivas. Este modelo combina aspirado y trapeado en una sola pasada, recorre los ambientes de forma autónoma y se puede programar desde el celular. Detecta alfombras, ajusta su potencia y evita obstáculos para optimizar cada limpieza, gracias a múltiples sensores. Posee una potencia de succión de 4.000 Pa, navegación láser LiDAR para mapear la vivienda y autonomía para cubrir hasta 300 m² por carga. Además, es compatible con Google Assistant y Alexa, regresa automáticamente a su base y retoma la limpieza tras recargarse. Su precio es de 573.580 pesos.

**Xbox Game Pass**

El servicio de Microsoft ofrece cuatro niveles para diferentes perfiles de jugadores. El plan Essential, que cuesta 8.999 pesos al mes, incluye más de 50 juegos, multijugador online y acceso a la nube. El plan Premium amplía la oferta a más de 200 títulos por 11.999 pesos mensuales, con lanzamientos de Xbox durante su primer año y menores tiempos de espera en streaming. Para quienes buscan el catálogo más amplio, Ultimate incluye más de 400 juegos, estrenos desde el día uno, EA Play y Ubisoft+ Classics, por 18.999 pesos al mes. La opción Solo en PC cuesta 13.999 pesos y ofrece más de 300 títulos para computadora, junto con acceso a nuevos lanzamientos y beneficios dentro de juegos populares.

**Epson LifeStudio EF-61**

Este proyector portátil transforma cualquier ambiente en una sala de entretenimiento. Su diseño compacto permite proyectar imágenes Full HD de hasta 150 pulgadas, con tecnología 3LCD que garantiza colores intensos y brillo elevado incluso en espacios con luz ambiente. Incluye Google TV y Netflix integrados, sonido desarrollado por Bose, compatibilidad con Dolby Audio y un modo Gaming de baja latencia. Funciona además como parlante Bluetooth y simplifica la configuración mediante ajustes automáticos de enfoque y alineación. Su precio es de 1.265.999 pesos.

Junio reúne dos pasiones argentinas: el fútbol y los regalos para el Día del Padre. En este marco, MacStation lanzó promociones en sus tiendas físicas y online. Entre el 5 y el 14 de junio, quienes realicen compras superiores a 800.000 pesos participarán por uno de los nueve kits temáticos vinculados al Mundial, que