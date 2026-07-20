Día del Amigo 2026: por qué se celebra el 20 de julio en Argentina y quién creó la fecha

Para el dentista argentino Enrique Ernesto Febbraro, el alunizaje del 20 de julio de 1969 fue un gesto de unidad global tan impactante que no dudó en proponer esa fecha como el Día del Amigo.

Aunque no es feriado ni fecha patria, el Día del Amigo se ha consolidado como una de las celebraciones más arraigadas en Argentina. Cada 20 de julio, millones de personas se reúnen para brindar, reencontrarse y homenajear esos vínculos que marcan la vida cotidiana.

La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la amistad y suele estar marcada por encuentros, regalos simbólicos y gestos de afecto entre quienes forman parte del círculo más cercano.

La idea de celebrar el Día del Amigo nació en la juventud de Enrique Ernesto Febbraro, a principios de la década de 1940. Además de ser dentista, Febbraro se desempeñaba como profesor de Psicología, Filosofía e Historia, músico y locutor en Radio Argentina.

En una entrevista con el diario La Voz del Interior, él mismo relató: “En esos tiempos el gobierno nos daba una lista con las celebraciones que había que evocar todos los días. Era una cantidad enorme de fechas patrióticas, militares, políticas, pero no se festejaba ninguna virtud. Cuando empecé a buscar qué día se podía festejar, siempre coincidía con alguna tontería…”. Así, la propuesta quedó pendiente.

Años después, el 20 de julio de 1969, mientras observaba junto a millones de personas la llegada del hombre a la Luna, Febbraro encontró el argumento ideal para impulsar la celebración de la amistad. Para él, la imagen de los astronautas estadounidenses pisando el suelo lunar, y el hecho de que todo el planeta estuviera pendiente de sus movimientos, simbolizaba el sentido más profundo de la amistad.

“La amistad como máxima virtud por el desinterés que lleva implícito, un símbolo de transparencia y autenticidad, como debe ser el vínculo que une a las personas que merecen ser llamadas amigas”, definió el creador de esta fecha en varias entrevistas.

Desde ese momento, en su consultorio de Lomas de Zamora, Febbraro inició una campaña enviando mil postales a personalidades de cien países; su condición de miembro del Rotary Club facilitó esta cruzada. Ocho de cada diez destinatarios aplaudieron la iniciativa.

Diez años más tarde, el 20 de febrero de 1979, la Provincia de Buenos Aires promulgó el decreto 235, estableciendo una fecha institucional: “Auspíciese la celebración del Día Internacional del Amigo, a realizarse el día 20 de julio de cada año”.

Febbraro falleció el 4 de noviembre de 2008. En su última entrevista concedida a La Voz del Interior, afirmó que “la amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras”.

**¿En qué otros países se celebra el Día del Amigo?**

Cada país tiene sus propias tradiciones y formas de conmemorar esta fecha dedicada a la amistad. En Chile, Brasil, Uruguay y España, el Día del Amigo se celebra el mismo 20 de julio que en Argentina.

Sin embargo, en otros países la fecha varía: en Chile se celebra el primer viernes de octubre; en Paraguay, el 30 de julio; en Bolivia, el 23 de julio; y en Estados Unidos, el primer domingo de agosto (Día Nacional de la Amistad) y también el 30 de julio (Día Internacional de la Amistad).

En México se conmemora el 14 de febrero, como el Día del Amor y la Amistad, fecha compartida con Finlandia y Estonia. En India y Malasia se celebra el primer domingo de agosto, al igual que en Sudáfrica.

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad, “en la búsqueda de la amistad entre los pueblos, los países y las culturas, para presentar una oportunidad de tender puentes e inspirar iniciativas de paz”. Esta iniciativa surgió de la Cruzada Mundial de la Amistad, con sede en Paraguay, que proponía esta fecha desde 1958.