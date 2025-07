Día de los Abuelos 2025: las mejores frases y mensajes para compartir este 26 de julio por WhatsApp

El 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos en Argentina y otros países de América Latina. Es una fecha para agradecer, homenajear y compartir con quienes llenan de sabiduría, amor y experiencia la vida familiar.

El origen de esta jornada tiene raíces en la tradición católica. Se eligió esta fecha para recordar a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús. A ellos se les considera los «patronos de los abuelos». Este día es la oportunidad perfecta para expresar con abrazos, mensajes y pequeños gestos todo el cariño y aprecio hacia ellos.

«¡Feliz Día de los Abuelos! Gracias por ser el corazón de nuestra familia y por todo el amor que nos dan».

«Abuelos, su sabiduría y amor son un tesoro invaluable. ¡Feliz día!».

«Gracias por cada historia, cada consejo y cada abrazo. Los quiero mucho, abuelos».

«Los abuelos son como héroes, tan necesarios para el crecimiento de un niño como las vitaminas».

«¿Quién necesita superhéroes teniendo abuelos?».

«Con tus historias los libros se quedan cortos».

«Por la paciencia infinita y el amor incondicional, como los abuelos no hay nadie igual».

«No hay en nuestras vidas cómplice más hermoso que el abuelo. En él tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo». – Leticia Yamashiro.

«Porque no importa si estás a dieta, ellos siempre tendrán tu postre favorito».

Los abuelos son una figura fundamental en la vida de los niños. Foto ilustración Shutterstock.

«Las relaciones entre abuelos y nietos son las más sinceras y generosas. Se trata de juzgar poco y dar mucho amor sin esperar nada a cambio».

«Abuelos: los verdaderos y eternos influencers de la vida».

«Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre. Feliz día».

«Gracias por estar siempre a mi lado. Feliz Día de los Abuelos».

«El corazón de los abuelos siempre late junto al corazón de sus nietos, un lazo invisible de amor sublime los mantendrá unidos por siempre y no habrá fuerza que pueda cortarlo».

«Una de las alegrías de ser abuelo es volver a ver el mundo a través de los ojos de un niño» – David Suzuki.

Día de los Abuelos: el origen de esta celebración

La celebración del Día de los Abuelos tiene sus raíces en la tradición religiosa. Este día está asociado con la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, llamados «patronos de los abuelos».

De izquierda a derecha: Santa Ana, la Virgen María y San Joaquín. Fuente: Cathopic.

San Joaquín y Santa Ana son considerados como ejemplo de abuelos que transmiten amor, sabiduría, fe y valores familiares a través de las generaciones.