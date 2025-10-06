Di María y la clave para ganar el cruce de campeones del mundo en Rosario Central vs River: cómo encontró su nueva posición

Angel Di María dio un recital en el Gigante de Arroyito. Fideo sacó a relucir su mejor repertorio y fue la gran figura de la cancha en la victoria de Rosario Central sobre River. Para deleite de todos los hinchas del Canalla, que disfrutaron nuevamente de su ídolo en un partido importante. Y él también se fue con una sonrisa a su casa.



“Volví para jugar estos partidos, contra River y Boca, la verdad es que estoy muy feliz”, expresó el zurdo campeón del mundo al finalizar el encuentro en el que se movió más por el centro del campo de juego aunque cuando se tiró a la derecha sacó lo mejor de sí.

“Estoy contento por cómo estoy jugando, encontré esta posición más por el medio, con Nacho (Malcorra) jugando un poco más atrás, y puedo participar más del juego. Gaspar (Duarte) o Enzo (Giménez) juegan por afuera y me ayudan, también es clave lo que hace Franco (Ibarra), así que lo importante es seguir de esta manera”, manifestó el ex jugador de la Selección Argentina.

Y con respecto al futuro, comentó: “Vamos paso a paso y trabajando partido a partido”. No quiere apresurarse Di María aunque sabe internamente que volvió para ser campeón y así lo sienten todos en Central. Aunque, claro, no lo dirá. También quiere jugar la Copa Libertadores y en ese sentido, el equipo de Ariel Holan dio un paso importante al ganarle a River y seguir liderando la tabla anual.

EL DUELO DE CAMPEONES DEL MUNDO FUE PARA FIDEO DI MARÍA: DE ACÁ PARA ALLÁ ¡¡CONTRA EL HUEVO ACUÑA!! pic.twitter.com/p9802hDIvK

Por otro lado, Di María también se quedó contento con el reencuentro con varios ex compañeros de la Selección.

Fideo volvió a verse con Franco Armani, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, con los que fue campeón del mundo en Qatar y con Lucas Martínez Quarta, con quien compartió las Copas América de 2021 y 2024. Con el Huevo Acuña, quien lo reemplazó en el segundo tiempo de la final ante Francia en el estadio Lusail, hasta bromeó durante un tramo del partido en pleno campo de juego. “Le dije que se había tirado en una”, contó entre risas.

Di María también volvió a cruzarse con Marcelo Gallardo, con quien se había enfrentado apenas una vez como futbolistas. Fue en 2006, en un River 2-Central 0 en el Monumental.