Deuda con el FMI: vencen US$ 800 millones el viernes mientras el Gobierno espera un nuevo desembolso

El próximo viernes, el Gobierno deberá afrontar el pago de intereses por 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto en el que busca retener las divisas que adquiere en el mercado cambiario. Para cancelar este vencimiento, las divisas deberán provenir del «colchón» acumulado por el Banco Central en los últimos tres meses, a menos que el directorio del FMI se reúna antes y apruebe un desembolso pendiente por 1.000 millones de dólares.

El pago corresponde a los intereses del préstamo otorgado por el FMI en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, que inicialmente fue de 44.000 millones de dólares y luego extendido por Alberto Fernández. En abril de 2025, la administración de Javier Milei amplió el crédito con un adicional de 20.000 millones. Desde 2018 hasta febrero pasado, Argentina ha pagado 15.149 millones de dólares en concepto de intereses, lo que equivale al 30% del préstamo original.

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró hace diez días un acuerdo técnico con el staff del FMI en Washington. La expectativa es que el directorio apruebe la segunda revisión del programa y libere el financiamiento correspondiente. Luis Cubeddu, vicedirector del FMI para la región, afirmó hace poco más de una semana que el plan es acudir al directorio “a principios o mediados de mayo” y que ya se están preparando los documentos para ello.

El equipo económico argentino se muestra optimista tras la reunión entre la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y Caputo junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante las recientes reuniones de primavera del Fondo. En ese marco, el viceministro de Economía, José Luis Daza, indicó el jueves que Cubeddu “estaba feliz” por la compra de 6.685 millones de dólares en reservas y proyectó que, al ritmo actual, se podrían alcanzar más de 17.000 millones en el año.

Sin embargo, pese al respaldo del FMI para avanzar con una estrategia financiera multifacética, el desempeño de Argentina se vio afectado por las tensiones financieras globales derivadas del alza en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En este contexto, el riesgo país escaló a 557 puntos la semana pasada, el dólar mayorista subió un 3% y las acciones argentinas en la bolsa retrocedieron un 4% en dólares.

Después de cancelar en febrero el plan para salir al mercado, el equipo económico ratificó su esquema para cubrir la deuda privada a través de la emisión de bonos en dólares, privatizaciones y préstamos garantizados por organismos multilaterales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró recientemente en un streaming de El Cronista que estas fuentes alternativas permitirán pagar “completamente” los vencimientos en dólares con el sector privado en julio de 2026 y en enero y julio de 2027.

Argentina enfrenta compromisos financieros por 30.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, de los cuales 12.800 millones corresponden a bonistas privados, según datos de 1816. Para cubrir estos vencimientos, el Gobierno apuesta a obtener al menos 4.000 millones mediante préstamos garantizados negociados con el Banco Mundial, el BID y la CAF en Washington, con la intención de avanzar en los próximos meses para acceder también a financiamiento de bancos privados como JP Morgan.

No obstante, persisten dudas sobre si el Gobierno logrará reunir todos los dólares necesarios para cubrir los vencimientos hasta las elecciones presidenciales. Fuentes de Wall Street señalan que el objetivo de las garantías es obtener créditos bancarios, mientras que en el mercado local no descartan la emisión de un bono garantizado de hasta 10.000 millones de dólares con una tasa del 6%. “Ellos no quieren emitir bonos garantizados”, aseguró un inversor desde Londres.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno tuvo que recurrir a tres préstamos REPO con entidades de Wall Street para cubrir pagos a los bonistas. Aunque Cubeddu consideró esta línea como una fuente financiera, Furiase la descartó recientemente y mencionó la posibilidad de captar divisas mediante el Bonte 2030, un bono en pesos a tasa fija que se suscribe en dólares y que el Tesoro había suspendido el año pasado debido a la escalada de tasas. La próxima licitación está programada para este martes.

Por su parte, el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis estima que el Tesoro cuenta con solo 500 millones de dólares en depósitos, mientras que el economista Fernando Marull señala que si se concreta un préstamo garantizado por 4.000 millones de dólares, se dispondría de los dólares necesarios para pagar a los bonistas. Además, el FMI estableció que el Banco Central debe acumular reservas netas por 8.000 millones de dólares en 2026. Según la consultora EcoGo, ya se acumularon 3.200 millones y faltarían por comprar 9.200 millones para cumplir con esta meta.