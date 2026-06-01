Detuvieron en Paraguay al ganador de un concurso del youtuber MrBeast: viajaba en un avión que transportaba 260 kilos de marihuana

Las autoridades de Paraguay detuvieron al estadounidense Jabari Stephen Brown, conocido por haber ganado un concurso organizado por MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo, por transportar en un avión privado 261,6 kilos de marihuana, informó este domingo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Brown fue arrestado el sábado por la noche en un hotel de Asunción, tras ser identificado como uno de los tripulantes del avión que aterrizó en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el principal del país, procedente de Miami, Estados Unidos. En la aeronave, la Senad descubrió un cargamento de marihuana con alto contenido de THC, oculto en equipajes.

Además del ex concursante de MrBeast, las autoridades detuvieron a otras tres personas, quienes fueron trasladadas desde la base operativa de la Senad al Ministerio Público, donde fiscales tomaron sus declaraciones, según informó la entidad antidrogas en un comunicado.

Los otros tripulantes detenidos fueron identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, todos ciudadanos estadounidenses y parte de la tripulación del avión. La Fiscalía los imputó por tráfico internacional de drogas, informó el diario local ABC Color.

Según la Senad, Brown ganó reconocimiento internacional en internet tras obtener «un avión ejecutivo valuado en millones de dólares» en una competencia organizada por MrBeast, que reunió a un centenar de pilotos.

No obstante, la Secretaría Nacional Antidrogas señaló que el ciudadano estonio Keith Siilats, cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en Estados Unidos, sería el presunto propietario y piloto de la aeronave incautada. Siilats habría abandonado Paraguay la mañana del sábado, horas antes de la operación que permitió la incautación del avión y la droga, según información de inteligencia.

El cargamento, descrito como «marihuana premium» por su elevado contenido de tetrahidrocannabinol (THC), fue hallado cuando varias maletas eran descargadas de la aeronave para ser trasladadas a un vehículo con destino a Asunción, detalló la Senad. La institución estimó que cada kilogramo de la droga podría alcanzar un valor cercano a 14.000 dólares en el mercado brasileño.