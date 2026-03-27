Detuvieron en Croacia a un argentino imputado en Salta por delitos sexuales contra una niña

Un argentino de 32 años fue detenido en Croacia por Interpol y será extraditado a Salta por estar imputado por la justicia de esa provincia por haber abusado sexualmente de su prima menor de edad, durante varios años. Fue encontrado por las autoridades croatas en el oeste de ese país en las últimas horas dado que sobre él pesaba un pedido de captura internacional desde 2020.

El hombre fue detenido en Lovran, una ciudad costera del oeste de Croacia, aunque su caso viene de lejos. Tiene 32 años y fue localizado por Interpol, que lo buscaba desde 2020, cuando las autoridades argentinas labraron sobre él un pedido de captura nacional e internacional. Será extraditado hacia la Argentina en los próximos días por requerimiento de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) de Salta.

Su caso comenzó, en rigor, varios años antes de 2020, cuando terminó por conocerse del todo: había abusado sexualmente, durante al menos cuatro años, de una prima menor de edad, que al momento de denunciarlo ya tenía 18 años. Eso sucedió en noviembre de 2020, y la joven manifestó que su primo, el acusado, abusó de ella desde que tenía nueve hasta los 13.

El primer episodio denunciado ocurrió en casa de la abuela de la joven, donde el denunciado exhibió una película de contenido sexual y luego consumó la violación. Años más tarde, según la denuncia, cuando la víctima tenía 16, cometió otros dos abusos, episodios que motivaron la denuncia posterior.

Desde que se radicó la denuncia, la UDIS, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta comenzó la investigación y emitió la orden de detención del acusado.

En concreto, el MPF lo acusa desde entonces de los delitos de facilitación de material pornográfico, agravado por haberse cometido en perjuicio de una menor de 13 años de edad; abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda; abuso sexual simple, agravado por la guarda; y exhibiciones obscenas, agravadas por haberse cometido en perjuicio de una menor de 18 años de edad, todo ello en concurso real.

Pero al no poder encontrarlo, ya en los días posteriores a la denuncia (noviembre de 2020), la UDIS solicitó que se emitiera una orden de captura nacional e internacional sobre el acusado. La misma unidad judicial que espera su llegada al país en los próximos días, como imputado y detenido.

Según el Ministerio Público Fiscal salteño, el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Esteban Martearena, presentó un requerimiento que dio inicio al proceso de extradición del hombre desde Croacia hacia la República Argentina.

Fuentes de la investigación confirmaron que el hombre aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, y tras su identificación y entrega a las autoridades locales será luego trasladado a la provincia de Salta, en un trámite que podría demorar un par de días.

SMB